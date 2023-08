Le PSG veut absolument prolonger Warren Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery réalise un très bon début de saison. À seulement 17 ans, il est un titulaire indiscutable sous Luis Enrique. Le PSG veut à tout prix le prolonger dans les prochaines semaines.

Warren Zaïre-Emery n’est pas encore majeur, mais il joue déjà régulièrement avec le PSG. Dès ses premiers pas sous le maillot Rouge & Bleu la saison dernière, le titi a impressionné, se montrant à l’aise et n’hésitant pas à aller au combat sur le rectangle vert. Depuis le début de la saison, Luis Enrique en fait un titulaire indiscutable dans son milieu de terrain. Après sa nouvelle très belle prestation hier soir contre Lens, le coach espagnol a déclaré sa flamme à son numéro 33. « Clairement, je l’adore. C’est un joueur incroyable alors qu’il n’a que 17 ans. Il a vraiment tout pour devenir l’un des joueurs les plus importants de l’effectif. Il est très technique et très travailleur. » Le Parisien estime que sous Luis Enrique, WZE a déjà progressé et que son match contre les Lensois a été son meilleur sous le maillot des Rouge & Bleu.

Aux portes de l’équipe de France ?

Pour le quotidien francilien, le titi du PSG est même aux portes de l’équipe de France. Sous les yeux de Thierry Henry, nouveau sélectionneur des Espoirs, qui doit dévoiler sa première liste mercredi, Warren Zaïre-Emery « pourrait en devenir un symbole du changement. » Le Parisien explique aussi que Didier Deschamps doit garder un œil sur le milieu de terrain. « Avec Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga et Antoine Griezmann, il dispose d’un milieu complet et performant. Mais en prenant sa dernière liste en juin, son banc a pu paraître léger dans ce secteur. […] Zaïre-Emery ne jurerait pas dans le décor même si son vécu au très haut niveau demeure débutant avec trois matchs de Ligue des champions au compteur. » Le quotidien francilien conclu en expliquant que l’une des priorités des dirigeants du PSG à l’issue du mercato estival sera de prolonger son titi, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec son club formateur. « Des discussions informelles ont déjà débuté entre son agent, Jorge Mendes, et Luis Campos. Le jeune homme se donne le temps de la réflexion, comme si rien ne pouvait encore l’impressionner« , conclut Le Parisien.