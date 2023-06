Mercato : Des portes de sorties pour Wijnaldum

Alors que le Paris Saint-Germain a déjà bien entamé son mercato en ayant potentiellement déjà recruté cinq joueurs (Skriniar, Ugarte, Asensio, Lee Kang-in, Ndour) la question du retour des joueurs prêtés devrait être un vrai casse tête pour la direction parisienne. Cependant, l’avenir de Georginio Wijnaldum se précise. En effet, selon FootMercato, plusieurs pistes s’ouvrent pour l’ancien de Liverpool, aux Pays–Bas, comme en Arabie Saoudite.

Recruté à l’été 2021 en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum a été un échec pour le PSG, avec seulement 3 buts et 3 passes décisives, ainsi que des performances en deçà de ses prouesses dans le Nord de l’Angleterre. Finalement prêté, comme 13 de ses coéquipiers (notamment Leandro Paredes, Julian Draxler, Mauro Icardi ou encore Abdou Diallo…) lors du mercato 2022, à l’AS Roma, sa saison italienne n’aura pas été un franc succès non plus statistiquement (2 buts, aucune passe décisive). Il a aussi été longtemps écarté des terrains pour une grave blessure à la jambe. Après 22 matchs disputés pour La Lupa (La Louve), l’international hollandais a pu finalement bénéficier de temps de jeu avec sa sélection, lors du Final 4 de la Nations League. L’occasion pour lui de marquer un but contre l’Italie au cours du match pour la troisième place, mais qui n’a pas suffit pour que les Oranje remportent la médaille de bronze (2-3). L’opportunité pour le joueur de s’exprimer sur son avenir, et notamment à propos d’un potentiel retour en Eredivise : « Je garderai toutes les options ouvertes cet été. Mais un retour aux Pays-Bas n’est pas ma première option maintenant« .

Des pistes multiples

En effet, comme le révèle Sébastien Denis de Foot Mercato, le PSV Eindhoven et le Feyenoord seraient intéressés par le vainqueur de la Ligue des Champions 2019, mais ce dernier n’est pas attiré par un retour dans le championnat hollandais qu’il avait quitté en 2015. Georginio Wijnaldum, assurément, se voit encore comme un joueur de gros calibre pouvant rejoindre une grosse écurie européenne. D’autres clubs en Europe seraient attirés par l’ancien parisien, mais pas vraiment des équipes compétitives en C1, toujours selon Foot Mercato. Enfin, une dernière piste pourraitt s’ajouter aux éventualités qui attendent l’international hollandais. En effet, l’Arabie Saoudite pourrait se positionner sur le joueur, mais ses demandes pécuniaires seraient trop élevées pour le championnat saoudien. Ses émoluments actuels grimpent à hauteur des 10 millions d’euros annuels, et Wijnaldum réclamerait davantage pour rejoindre le Golfe et la Saudi Pro League.