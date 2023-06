Le PSG et Majorque encore en discussions pour Kang-In Lee

La semaine dernière, le nom de Kang-In Lee est sorti de nulle part. L’international sud-coréen serait proche de rejoindre le PSG. Mais les discussions ne sont pas encore proches d’aboutir.

Le PSG compte se renforcer cet été afin d’être compétitif sur le terrain et réaliser tous ses objectifs. Outre Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-In Lee sont annoncés comme des futures recrues des Rouge & Bleu. Pour le dernier cité, le dossier ne serait pas si avancé que cela a pu être expliqué ces derniers jours. Selon les informations de Marca, les négociations entre le PSG et Majorque se poursuivent pour trouver un accord au sujet du milieu offensif. Mais ces dernières ne sont pas finalisées. Pablo Ortells, le directeur du football de l’équipe des Baléares ne serait pas pressé de conclure le deal.

Les négociations avancent sur la bonne voie

En effet, il souhaite obtenir les meilleures conditions possibles pour Majorque pour ce possible transfert de Kang-In Lee au PSG, assure le quotidien sportif madrilène. Les négociations avancent sur la bonne voie mais ne sont pas closes. « Bien au contraire. Les deux entités négocient toujours les détails du transfert« , qui pourraient s’élever à 22 millions d’euros. « La possibilité d’inclure un joueur en prêt pour réduire cette somme a été négociée, mais cela semble impossible, du moins avec les joueurs que la direction sportive de Majorque a mis sur la table. » Marca dément également le fait que Kang-In Lee ait passé sa visite médicale avec le PSG ces derniers jours. L’international sud-coréen (22 ans) n’a pas non plus encore trouvé d’accord avec le club de la capitale même si des discussions ont eu lieu et que le joueur n’aura aucun problème à accepter les conditions proposées par le PSG. Si le dossier n’est pas clos actuellement, il pourrait l’être dans les prochains jours conclut Marca.

