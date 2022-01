Mercato – Kenny Nagera rejoint Avranches en prêt

Prêté à Bastia l’été dernier, Kenny Nagera est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025. Utilisé seulement à six reprises par l’entraîneur corse Régis Brouard, le jeune parisien est en recherche de temps de jeu. Des négociations avaient débutées il y a quelques jours entre Bastia et le PSG pour une rupture de prêt. Selon Le Parisien et Loïc Tanzi, l’attaquant de 19 ans va terminer la saison avec un autre club.

Toutes les parties sont tombées d’accord ce dimanche et l’opération devrait bientôt être officialisée. Kenny Nagera quitte le club corse et rejoint Avranches (National) pour les six mois qui restent. Capable de jouer dans l’axe et sur l’aile, le jeune joueur aura la possibilité de montrer toutes ses qualités sur les terrains de National. C’est le troisième mouvement de l’effectif parisien cet hiver. Pour rappel, Rafinha s’est envolé à la Real Sociedad en prêt avec option d’achat et Bandiougou Fadiga a rejoint l’Olympiakos.