Mbappé, latéraux, Parc : les chiffres après PSG / Brest

Pour sa première de l’année 2022 au Parc des Princes, le PSG s’est imposé contre Brest (2-0) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont livré une très belle prestation, surtout en deuxième mi-temps. Une victoire qui permet au Rouge & Bleu de rester invaincu à domicile cette saison. Toutes compétitions confondues, le club de la capitale reste sur 14 matches de suite sans défaites chez lui. En Ligue 1, le PSG affiche un très beau huit victoires et deux nuls en 10 matches dans son antre.

Du côté des statistiques individuelles, les deux latéraux du PSG ont brillé hier soir. Thilo Kehrer a marqué son deuxième but en deux matches. De son côté – après un festival sur son côté gauche et un petit pont sur Pierre-Gabriel – Nuno Mendes a délivré sa deuxième passe décisive sous le maillot Rouge & Bleu. Encore une fois buteur contre les Bretons, Kylian Mbappé a marqué son 70e but au Parc des Princes avec le PSG. Il devient ainsi le 5e meilleur buteur du club dans l’enceinte parisienne. Il est devancé par Dominique Rocheteau (73 buts), Pedro Miguel Pauleta (78), Zlatan Ibrahimovic (85) et Edinson Cavani (110). Enfin, Marco Verratti a réalisé une très belle performance contre Brest. Le Petit Hibou est le joueur qui a tenté le plus de passes (109) et réalisé le plus de tacles (3). Ses chiffres durant ce PSG / Brest sont impressionnants. 129 ballons touchés, 94% de passes réussies, 3 passes clés, 9 ballons récupérés, 6 duels gagnés, 3 tacles réussis, 2 dribbles réussis.