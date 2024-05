Mercato : L’agent de Khvicha Kvaratskhelia sort du silence

Le prochain mercato estival du PSG sera dicté par le dossier du remplaçant de Kylian Mbappé. Ce dernier pourrait voir Khvicha Kvaratskhelia occuper sa place sur le flanc gauche de l’attaque de Luis Enrique. Dans ce dossier, l’agent du Géorgien est sorti du silence.

Le mercato d’été 2024 du Paris Saint-Germain s’annonce une nouvelle fois animé. Un des feuilletons qui commence à prendre forme est celui de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien qui évolue à Naples et l’objet des convoitises du PSG et la porte ne semble pas être fermé au sein du clan du joueur. En effet, si le président napolitain Aurelio De Laurentiis espère faire de son numéro 77 la pierre angulaire de son projet en tentant de le prolonger avec revalorisation salariale et clause libératoire, l’ailier de 23 ans ne se ferme à aucune option. C’est en tous cas ce qu’a affirmé son agent, Mamuka Jugeli, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport : « Nous ne sommes pas pressés de prendre une décision. Nous apprécions l’attention et le respect du Napoli et de son président à l’égard de Khvicha. S’il y a une offre qui satisfait le club et le joueur, et que De Laurentiis n’y est pas opposé, la décision sur l’avenir de Kvaratskhelia sera prise en gardant cela à l’esprit« . Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2027, Khvicha Kvaratskhelia est la priorité de Luis Enrique selon les dernières informations d’RMC Sport.

C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain devra se montrer convaincant face aux dirigeants napolitains afin de les convaincre de leur céder un joueur qui pourrait agiter le prochain mercato estival. Naples pourrait se montrer inflexible pour son joueur dont la valeur marchande est estimée à 80 millions d’euros, ce paramètre financier conjugué au probable départ de Victor Osimhen. L’idée de perdre ses deux valeurs sûres le même été pourrait grandement freiner Aurelio De Laurentiis dans des futures négociations. Ce dernier estimerait Khvicha Kvaratskhelia comme l’attaquant Nigérian, et pourrait donc attendre autour de 120 millions d’euros selon les dernières informations en Italie.