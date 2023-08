Mercato : L’arrivée de Gonçalo Ramos au PSG est imminente

À la recherche d’un attaquant de pointe lors de ce mercato estival, le PSG l’aurait trouvé en la personne de Gonçalo Ramos. L’international portugais pourrait rapidement être officialisé.

Dans les prochains jours, le PSG devrait officialiser deux nouvelles recrues. À la recherche d’un ailier droit, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé. Le champion de France aurait levé la clause libératoire de l’international français, qui doit passer sa visite médicale ce vendredi. En ce qui concerne l’attaquant de pointe, l’heureux élu s’appellerait Gonçalo Ramos. Les discussions se seraient accélérées ces dernières heures et le PSG et Benfica seraient proches de trouver un accord sur le transfert de l’international portugais (22 ans).

A voir aussi : Gonçalo Ramos parisien au plus tard la semaine prochaine

Une arrivée en prêt avec obligation d’achat ?

Selon les informations de Record, le transfert de Gonçalo Ramos au PSG devrait être bouclé dans les prochaines heures. L’accord entre les deux clubs est quasiment total, ces derniers échangeant « même toute la documentation nécessaire pour confirmer l’accord très prochainement. » Le montant du transfert s’élèvera à 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus alors que Gonçalo Ramos signera un contrat de cinq ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2028. De son côté, A Bola confirme aussi que le prix mais explique que l’attaquant arrivera à Paris sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Le fait que le PSG ne paye pas dès cet été est en raison du fair-play financier. De son côté, le joueur est attiré par le défi sportif du champion de France. En attendant que les deux clubs finalisent l’accord, il s’entraîne avec ses futurs ex-coéquipiers. Le club lisboète aurait aimé que le PSG n’officialise l’arrivée de Gonçalo Ramos qu’après la Supercoupe du Portugal entre le FC Porto et Benfica mercredi avance le quotidien sportif lusitanien. « Les Parisiens ont clairement indiqué qu’ils voulaient Gonçalo Ramos immédiatement et ont été inflexibles » sur cette demande.

De son côté, Fabrizio Romano explique que le PSG et Benfica veulent sceller l’accord autour du transfert de Gonçalo Ramos ce vendredi et le faire signer d’ici la fin de la semaine. Il y a un accord verbal mais les clubs discutent d’un prêt avec obligation d’achat en raison de la situation du fair-play financier de Paris. C’est la dernière étape avant l’officialisation assure le spécialiste du mercato.