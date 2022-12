La France s’est inclinée, aux tirs au but, face à l’Argentine ce dimanche (3-3, 4 T.A.B à 2). Kylian Mbappé a, de son côté, réalisé une rencontre exceptionnelle avec un triplé à la clé, le premier depuis 1966 à ce stade.

On se souviendra longtemps de la finale, et plus généralement de la Coupe du Monde, réalisée par Kylian Mbappé. Discret une bonne partie du temps, l’attaquant du PSG est finalement sorti de sa boite pour remettre les siens à flot. Malheureusement, cela n’aura pas suffi pour faire triompher l’Équipe de France sur le toit du monde. C’est honneur est revenu à Lionel Messi et ses partenaires après une séance de tirs au but mieux maîtrisée.

Les mots forts de Victor Wembanyama

Phénomène de précocité lui aussi, le basketteur français, Victor Wembanyama a été invité à s’exprimer sur cette finale d’anthologie dans les colonnes du Parisien. Tout simplement le plus beau match qu’il ait vu selon ses propres dires : « Je pense sincèrement que c’est le plus beau match de foot que j’ai jamais vu de ma vie. Jusque-là, le plus beau c’était le Argentine-France en 8e de finale lors de la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans. Les deux plus beaux matchs que j’ai vus sont donc à chaque fois des Argentine-France. C’est marrant. »

Dans un second temps, Victor Wembanyama s’est livré sur Kylian Mbappé. À la question de savoir s’il était une source d’inspiration pour lui, ce dernier a simplement rétorqué que le numéro 7 francilien n’a pas besoin de cela puisqu’il est un joueur hors du commun : « Il n’a pas besoin d’être forcément une source d’inspiration pour reconnaître sa grandeur. Ça saute aux yeux à quel point il est grand et il n’y a que les personnes qui sont dans le déni qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, le reconnaître. »

Victor Wembanyama a enfin expliqué que c’était un grand honneur d’être comparé à un tel joueur : « Franchement, c’est plutôt flatteur d’être comparé à lui, non ? Il y a pire. (..) Je peux comprendre les comparaisons : nous sommes jeunes tous les deux, de la même génération et nous essayons d’accomplir des choses chacun dans notre sport. Mais nous devons écrire tous les deux notre propre histoire et pour lui comme pour moi, même s’il a pris un peu d’avance, elle ne fait que commencer. Beaucoup de choses sont encore à écrire et j’espère que, pour lui comme pour moi également, les pages seront belles.«