Mercato : Le PSG espère toujours signer Marcus Thuram

Le mercato parisien est déjà très actif depuis quelques semaines, du côté de l’effectif comme du côté du futur entraineur. Si le PSG ne signera pas Julian Naglesmann, le club de la capitale compte toujours bien attirer Marcus Thuram, qui était un des favoris du coach allemand pour les recrues potentielles à Paris. Selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain forcera pour signer le Français, mais possède un plan B en la personne de Wilfried Zaha.

Longtemps cité comme une piste principale pour le Paris Saint-Germain, Marcus Thuram s’est éloigné du club de la capitale ces derniers jours, notamment avec la non-signature de Julian Naglesmann en tant qu’entraineur. En effet, l’Allemand souhaitait absolument voir le fils de Lilian le rejoindre en Rouge & Bleu et avait même été en contact avec l’entourage du joueur. Cependant RMC Sport révèle que l’international français pourrait tout de même rallier la capitale. Le PSG voudrait convaincre l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, et ce malgré le fait que le potentiel futur coach parisien, Luis Enrique, ne serait pas attiré par le grand frère Thuram, selon les informations de la Gazetta dello Sport.

Beaucoup de concurrence

Si le club parisien veut signer le coéquipier de Kylian Mbappé en sélection, il devra faire face à une rude concurrence. Un premier obstacle se forme en Italie. En effet, l’AC Milan souhaite recruter Marcus Thuram, et même si le club lombard offrirait moins au joueur que le PSG, les Rossoneri pourrait lui offrir davantage de temps de jeu. De plus, le Français est né à Parme, tout comme l’entraineur milanais, Stefano Pioli, et ce dernier pourrait lui donner un rôle de taille dans son effectif, notamment pour préparer l’après Giroud, ou alimenter les ailes. Une autre concurrence se forme avec le RB Leipzig, qui a fait son apparition dans le dossier il y a peu, délesté d’un autre attaquant français : Christopher Nkunku, en partance pour Chelsea. Mais là encore, le club de la galaxie RedBull ne pourrait pas offrir autant d’argent que le club de la capitale. Si Paris venait à échouer dans ce dossier, RMC Sport indique également que les Rouge & Bleu pourrait se rabattre sur Wilfried Zaha, un plan B de longue date.