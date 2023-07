Après avoir recruté sept joueurs, le PSG compte dégraisser son effectif et notamment de ses indésirables. Outre Renato Sanches, l’AS Roma s’intéresserait à deux autres joueurs du PSG.

Le PSG pourrait faire affaire avec l’AS Roma dans les prochains jours voire semaines. En effet, le club romain s’intéresserait à plusieurs joueurs de l’effectif des Rouge & Bleu. Arrivé au PSG l’été dernier en provenance de Lille contre 15 millions d’euros, Renato Sanches a vu sa saison tronquée par les blessures. Il n’a participé qu’à 27 rencontres (2 buts) toutes compétitions confondues. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale, il n’est pas sûr d’avoir un temps de jeu conséquent avec le champion de France lors de l’exercice 2023-2024. Il pourrait donc quitter le PSG lors de ce mercato estival.

A voir aussi : Renato Sanches à la Roma, ça se précise

La Roma surveillerait aussi Fabian Ruiz et Wijnaldum

Ces derniers jours, on parlait d’un intérêt de l’AS Roma pour le numéro 18 du PSG. Les discussions se seraient intensifiées ces derniers jours et un accord pourrait être trouvé pour un prêt avec option d’achat de l’international portugais. Une information confirmée par Il Messaggero. Pour rappel, la Gazzetta dello Sport indiquait hier que Renato Sanches serait très proche de s’engager avec l’AS Roma sous la forme d’un prêt payant (1 ou 2 millions d’euros) avec option d’achat estimé à 13 millions d’euros. Il Messaggero explique que l’ancien du Bayern Munich n’est pas le seul joueur du PSG à être visé par le club de la louve. En effet, Fabian Ruiz plairait beaucoup à José Mourinho. Mais le quotidien transalpin explique que ce dossier apparaît compliqué, même si la Roma se tient prête si l’opportunité se propose. Il Messagero conclut en indiquant que les dirigeants romains gardent un oeil sur la situation de Georginio Wijnaldum. Placé dans les indésirables du PSG, il avait été prêté la saison dernière à l’équipe de la capitale italienne.