Mercato : le PSG Handball annonce une nouvelle recrue

Le PSG handball vient d’annoncer le nom de sa nouvelle recrue. il s’agit de Jacob Hom, l’international danois de 27 ans.

Le visage du PSG version 2023-2024 devrait être bien différent de celui de 2022-2023. La faute à de nombreux départs qui amèneront, forcément, de nombreuses arrivées. Le tout sera de réussir ce mercato estival afin de poursuivre sur la belle lancée de l’exercice dernier (champion de France et demi-finaliste de l’EHF Champions League). Dans cette optique, le club de la capitale a officialisé le recrutement de Jacob Hom.

Un contrat de trois ans pour Jacob Holm

Le transfuge du Füchse Berlin a paraphé un contrat de trois saisons dans la capitale française, nous a annoncé le PSG via un communiqué officiel. Jacob Holm peut évoluer au poste de demi-centre et d’arrière gauche. Avec le Danemark, il a remporté à deux reprises la Coupe du monde (2021 et 2023) et s’est hissé en finale des Jeux Olympiques de Tokyo (2021). Le principal intéressé n’a pas caché sa satisfaction de rejoindre le Paris Saint-Germain Handball. « C’est un moment exceptionnel et très particulier pour moi. Je rejoins l’un des meilleurs clubs en Europe Ce nouveau défi va me permettre de passer un cap, sur et en dehors des terrains. Je suis extrêmement reconnaissant pour cette opportunité et je mettrai tout en œuvre pour aider le club à briller. J’ai hâte de découvrir cette ville mais surtout de rencontrer mes coéquipiers et le staff pour commencer à travailler. »