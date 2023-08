Mercato : Les détails du deal PSG-Roma pour Renato Sanches

Le PSG poursuit son opération de dégraissage. Après les ventes de Bitshiabu, Icardi, Dina Ebimbe, Neymar, Diallo et Paredes, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec l’AS Roma pour le prêt avec option d’achat de Renato Sanches. Le Golden Boy 2016 quitte officiellement la capitale française.

Après neuf arrivées dans la capitale, le PSG opère désormais un dégraissage et cherche à vendre ses indésirables. Alors que Neymar a cédé aux sirènes saoudiennes mardi dernier, Abdou Diallo a rejoint le Qatar et Leandro Paredes la Roma, suivi par Renato Sanches, le tout dans la même semaine. Après une saison sous les couleurs parisiennes ponctuée par les blessures et les mauvaises prestations, Renato Sanches s’en va. Le Golden Boy 2016 ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters parisiens, lui qui a raté pas moins de 19 rencontres cette saison, la faute à de nombreux pépins physiques. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027, le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité conserver l’ancien lillois.

Option d’achat liée aux matchs disputés

Le joueur portugais quitte donc le PSG pour rejoindre l’AS Roma, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Selon différents médias, le deal s’élève à 1 million d’euros pour le prêt payant, couplé à une option d’achat évolutive pouvant aller de 11 à 14 millions d’euros en fonction du nombre de matchs disputés. Le journaliste français Guillaume MP révèle que si Renato Sanches dispute 55% des matchs, Rome payera 11M€, contre 14M€ pour 75% des matchs disputés.

Les détails du deal #PSG-Roma pour Renato Sanches (Il Messaggero) :



👉 S'il jouera 55% des matchs, l'obligation d'achat est fixée à 11 millions d'euros.



👉 S'il jouera plus de 75% des matchs, l'obligation d'achat grimpe à 14M. pic.twitter.com/swwiUhXnwp — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 17, 2023

Bilan CS : Renato Sanches, la Croix Rouge & Bleu

Après Houssem Aouar, Evan Ndicka et Leandro Paredes, le club de la Louve continue de se renforcer en recrutant pour son entrejeu. Renato Sanches pourra retrouver des couleurs sous les ordres de José Mourinho, et potentiellement son meilleur niveau. La Roma en profitera-t-elle ? À suivre.