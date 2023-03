Ligue 1 – Le match entre Angers et le PSG (J32) programmé

Il ne reste plus que dix rencontres avant que la Ligue 1 version 2022-2023 ne ferme ses portes. Et pour l’heure, le PSG fait la course en tête avec sept unités d’avance sur l’OM.

Le PSG reste sur une grosse déconvenue devant son public face au Stade Rennais (0-2, 28e journée de Ligue 1). Un revers qui a de fâcheuses conséquences puisque l’OM a réduit l’écart et ne se trouve plus désormais qu’à sept points des Rouge et Bleu. Les hommes de Christophe Galtier, dans le dur, n’ont pas le droit à l’erreur : il faudra parfaitement aborder les trois prochaines échéances qui ne s’annoncent, en prime, pas simples sur le papier.

Angers / PSG le vendredi 21 avril

Car oui, le PSG recevra l’OL au sortir de la trêve internationale (29e journée), avant de se rendre à Nice (30e journée) et de recevoir à nouveau, cette fois le RC Lens (31e journée). Un enchaînement de matches qui laissera place à une opposition un peu plus aisée sur la pelouse de la lanterne rouge angevine. D’ailleurs, la Ligue de Football Professionnelle vient de nous annoncer la programmation de cette 32e journée. Ce sera donc le vendredi 21 avril prochain que les Parisiens affronteront le SCO d’Angers. Une rencontre à suivre en direct sur Prime Video à partir de 21h00. D’autres chocs seront au programme comme un alléchant RC Lens – AS Monaco (samedi 22 avril, 21h00, Prime Video et Canal+ 360). Mais surtout, on aura le droit à une confrontation entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille (dimanche 23 avril, 20h45, Prime Video).