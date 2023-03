Trois titis du PSG mis à l’honneur par Goal

Comme de coutume, Goal établit, chaque année, un top 50 des joueurs les plus prometteurs de la planète football. Celui-ci concerne des joueurs à minima nés en 2004. Et cette fois-ci, le PSG y place trois éléments.

On le sait, le PSG possède un centre de formation très fructueux. Il n’y a qu’à voir les joueurs qui parviennent à performer sous d’autres cieux pour s’en convaincre. Certains arrivent également à sortir leur épingle du jeu cette saison. On pense forcément à Warren Zaïre-Emery (17 ans) qui s’offre pas mal de temps de jeu sous la houlette de Christophe Galtier.

Warren Zaïre-Emery mis en avant

Rien d’étonnant donc à ce que le jeune phénomène rouge et bleu soit récompensé en étant cité parmi les 50 joueurs les plus prometteurs du football par Goal. Le média n’a pas vraiment fait de classement établi, mais a tout de même hiérarchisé les talents de demain : un top 9 et le reste. D’ailleurs, le natif de Montreuil fait partie de ce top 9. Il s’y trouve avec des joueurs tels qu’Arda Güler (18 ans, Fenerbahçe), Mohamed-Ali Cho (19 ans, Real Sociedad), Endrick (16 ans, Palmeiras), Gavi (18 ans, Barcelone), Youssoufa Moukoko (18 ans, Borussia Dortmund) ou Mathys Tel (17 ans, Bayern Munich). Pour retrouver ce top complet, c’est par ici. Deux autres titis parisiens figurent dans cette sélection : Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu.