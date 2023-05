Mercato – Manuel Ugarte n’a pas encore pris sa décision

Manuel Ugarte, milieu récupérateur du Sporting Lisbonne, est ciblé par Luis Campos depuis de nombreux mois. L’information a par ailleurs fuité seulement depuis quelques jours. L’Équipe avait avancé que les deux parties étaient proches d’un accord. Mais selon les dernières informations, le joueur n’aurait pas pris de décision pour le moment.

Des discussions prévues ces prochains jours

C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste italien Fabrizio Romano. Le joueur ne s’est pas décidé et plusieurs discussions sont à prévoir dans les prochains jours entre le PSG et le joueur de 22 ans. Sous contrat jusqu’en 2026, l’Uruguayen a une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Une somme que le PSG serait prêt à aligner pour s’offrir ses services dès la saison prochaine. Or, Chelsea est intéressé par le milieu de terrain et pourrait payer aussi la clause. En revanche, les deux club proposent deux systèmes de paiement différents. Fabrizio Romano ajoute que des joueurs pourraient être inclus dans l’accord.

