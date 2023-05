Strasbourg / PSG : Clés du match, chiffres, enjeux…

Ce samedi soir (21h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg pour ce qui pourrait être le match du titre pour les Rouge & Bleu.

Avec six points d’avance et une meilleure différence de buts que le RC Lens à deux journées de la fin, le PSG peut officiellement mettre la main sur le 11e titre de champion de France de son histoire ce samedi soir. Pour cela, les Rouge & Bleu doivent s’imposer ou faire match nul face au RCSA, qu’importe le résultat du RC Lens. Autre scénario possible, une défaite du PSG combinée à un nul ou une défaite des Sang & Or. Et cette rencontre entre le PSG et le RC Strasbourg sera le 72e match officiel entre les deux formations avec un bilan à l’avantage des champions de France en titre : 39 victoires, 19 matches nuls et seulement 13 défaites. Cependant, le bilan est plus contrasté au Stade de la Meinau avec 11 victoires, 11 nuls et 13 défaites en 35 rencontres officielles, comme le rapporte l’historien du PSG, Michel Kollar, via le site officiel du club.

Zaïre-Emery pourrait entrer dans l’histoire

Le PSG est toujours en course pour réaliser l’exploit d’être leader de Ligue 1 pendant toute une saison. Et Kylian Mbappé et ses partenaires auront à coeur de poursuivre leur belle série de 6 victoires d’affilée à l’extérieur en championnat (Marseille 3-0, Brest 2-1, Nice 2-0, Angers 2-1, Troyes 3-1, Auxerre 2-1). Le record du club est de 8 victoires consécutives, lors de la saison 2016-2017. Et pour son dernier match en déplacement, le club parisien peut égaler un record. « Paris s’est imposé à 14 reprises cette saison à l’extérieur en 18 matches joués (1 nul et 3 défaites). » Son record date de la saison 2015-2016 avec 15 victoires en 19 matches. « Le Paris Saint-Germain pourrait remporter à Strasbourg un 28e succès en championnat, un total atteint à seulement 3 reprises par les Rouge et Bleu sur une saison (29 en 2017-2018 et 2018-2019, 30 en 2015-2016) », précise le site officiel du club.

De son côté, Kylian Mbappé reste sur une série de six matches avec au minimum un but (Lens, Angers, Lorient, Troyes, AC Ajaccio et Auxerre). Le record du club appartient à Carlos Bianchi (8 matches en 1978-1979), qui devance Edinson Cavani (2017-2018), Kylian Mbappé (2018-2019) et Neymar Jr (2019-2020) qui avaient marqué au moins un but sur 7 matches de championnat consécutifs. Enfin, Warren Zaïre-Emery peut également rentrer dans l’histoire. Le Titi devrait disputer son 30e match officiel avec le PSG, du jamais vu pour un joueur âgé de 17 ans.