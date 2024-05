Mercato : Manuel Ugarte sur le départ du PSG ?

Arrivé l’été dernier pour 60M€ au PSG en provenance du Sporting, Manuel Ugarte pourrait déjà plier bagages après une saison, malgré des débuts prometteurs.

C’était la sensation parisienne lors des premiers mois de la saison. Nouveau dans la capitale, Manuel Ugarte incarnait le chaînon manquant du Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Motta. Une sentinelle pure, doué à la récupération avec une grinta hors du commun, l’uruguayen avait tout pour plaire. Chouchouté par le Parc des Princes à son arrivée, les supporters voyaient un avenir radieux pour lui au sein du club francilien. Après être monté si haut avec des performances exceptionnelles, sa chute a pour le moins été vertigineuse. Enchaînant les matchs moyens, et victime de la montée en puissance de Fabian Ruiz et Vitinha, le numéro 4 parisien a été éjecté du XI de départ de Luis Enrique. Avec aucune titularisation dans les matchs importants ( Real Sociedad, Barça, Dortmund, Marseille, Brest ), le milieu de terrain ne semble pas jouir d’une grande confiance de la part du technicien espagnol, qui n’est pas fan de son profil. Le joueur lui-même le ressent. Malgré une saison difficile, autant sur le plan sportif, qu’extra sportif avec une adaptation compliquée, Manuel Ugarte ne laisse pas insensible et attise les convoitises de grandes écuries européennes.

La Serie A pour se relancer ?

Dans son édition du jour, L’Equipe affirme qu’un départ de l’uruguayen n’est pas un sujet tabou au sein du PSG. Le club de la capitale est prêt à céder sa sentinelle, mais pas à n’importe quelles conditions et à n’importe quel prix. Toujours selon le média français, Paris a même déjà proposé son numéro 4 en Italie, et plus précisément à la Juventus et au Milan AC, tous deux intéressés par le milieu Rouge & Bleu. Ces rumeurs de départ, font suite à sa déclaration pour le moins évasive, après le match contre Toulouse dimanche dernier « Est-ce que je serai au PSG la saison prochaine ? On verra. J’adorerais mais il faut voir. Pour l’instant, je suis ici et je profite de cette fin de saison. »