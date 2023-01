Le dossier Milan Skriniar pourrait bien connaître un tournant dans les prochaines heures. Le PSG serait, en tout cas, bien déterminé à recruter le défenseur slovaque.

Milan Skriniar, saison 8, épisode 17. Cela fait de très longs mois que Milan Skriniar est associé au PSG au sein de la rubrique transfert. Reste que, face à l’intransigeance imposée par l’Inter, Luis Campos ne parvient nullement à ses fins. Problème pour les Nerazzurri, leur joueur se trouve en fin de contrat dans six mois et n’est apparemment nullement décidé à apposer sa signature sur un nouveau contrat.

Nasser Al-Khelaïfi prend les choses en mains

En ce sens, le vent aurait donc tourné. Le PSG, toujours en embuscade, serait prêt à dégainer. Dans un premier temps, on évoquait plutôt une hypothétique arrivée de Milan Skriniar à Paris libre de tout contrat en juin prochain. Toutefois, depuis plusieurs jours, une autre tendance émerge : le club de la capitale voudrait désormais recruter le central de 27 ans durant cette fenêtre des transferts hivernale.

🚨 | Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre en main le dossier Milan Skriniar et souhaite boucler ce transfert d’ici la fin du mercato hivernal ⏳🇸🇰



📲 @Santi_J_FM pic.twitter.com/24mWLOSNrW — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 27, 2023

Une information corroborée ce vendredi soir par Foot Mercato. Selon cette source, le PSG, par l’intermédiaire de son président Nasser Al-Khelaïfi, serait bel et bien décidé à bouger dans les prochains jours afin de conclure la venue de Milan Skriniar. Ce serait d’ailleurs le décideur qatari en personne qui piloterait désormais ce dossier. Le board rouge et bleu étant également apparemment désireux de recruter un nouvel attaquant, cette information pourrait donc surprendre. À moins que l’enveloppe francilienne allouée pour ce mercato, estimée entre 10 et 15 millions d’euros, ait finalement été revue à la hausse.