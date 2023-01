Luis Campos intègre une nouvelle recrue dans son staff

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos développe au fur et à mesure ce qu’il appelle « la deuxième phase de son projet ». Dans cette phase, il y a la refonte de la cellule de recrutement du club. Ce qui passe logiquement par l’intégration de nouveaux recruteurs. Annoncé au PSG il y a quelques semaines, Pasquale Sensibile intègre enfin le Paris Saint-Germain.

Superviser et échanger avec les joueurs prêtés par le PSG

Cette nouvelle recrue est passée par l’AS Roma et la Sampdoria en tant que recruteur et a déjà côtoyé Luis Campos à Monaco et Galatasaray. Le rôle de Pasquale Sensibile sera de superviser et échanger avec les joueurs prêtés par le PSG, notamment les clubs d’accueil. Comme a pu le tweeter le compte « Espoirs du Football », ce manque de suivi pénalisait fortement le club. À noter que le club de la capitale compte désormais quatre recruteurs au sein de sa cellule.