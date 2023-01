Comme de coutume, chaque année, les jeunes pousses parisiennes élisent l’un des leurs pour devenir Titi d’Or. Un gagnant qui est dévoilé par Les Titis du PSG sur les ondes de France Bleu Paris.

Ils sont nombreux à avoir reçu cette distinction. Parmi les Lauréats ont peut notamment citer Mamadou Sakho, Alphonse Areola, Adrien Rabiot, Clément Chantôme, Kingsley Coman ou encore, plus récemment, Ayman Kari. Cette année, ils étaient donc trois à concourir pour cette récompense honorifique.

Warren Zaïre-Emery et Océane Toussaints plébiscités

Ayman Kari, toujours aussi impressionnant malgré sa grave blessure au genou pas si lointaine, était en lice à sa propre succession. Le milieu de terrain devait alors batailler avec deux rudes concurrents : Ilyes Housni, récemment professionnel, et surtout Warren Zaïre-Emery. Ce dernier, qui évolue désormais régulièrement avec l’équipe première du haut de ses 16 ans, se plaçait, sans conteste, comme le favori. Et celui-ci a finalement été, sans trop de suspense, élu Titi d’Or 2022. Il devance largement ses deux autres concurrents. Le natif de Montreuil a expliqué pour France Bleu Paris : « C’est une grande fierté et un bonheur. Cela fait huit ans que je suis au club. J’en ai 16. C’est la moitié de ma vie donc j’ai tout vécu ici et je suis très content. »

Dans le même temps, la Titi d’Or a également été désignée. Le casting était là aussi très intéressant puisque ce sont Nina N’Gueuleu (attaquante), Baby Jordy benera (milieu) et Océane Toussaints (gardienne) qui étaient sur le pont. Et c’est finalement la gardienne de but de 18 ans qui a été plébiscitée. Gianluigi Donnarumma est d’ailleurs venue lui remettre son trophée en personne. Océane Toussaints a exprimé sa joie au micro de France Bleu Paris dans la foulée : « Je suis super contente. Je vous fais l’aveu que je ne m’y attendais pas. Tout simplement car je suis une gardienne de but et que c’est moins fréquent d’être récompensée. C’est une très grande fierté et je suis très fier d’être Titi d’Or 2022.. »