Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 23 décembre 2022. Quel Neymar Jr pour la seconde partie de saison du PSG, le retour des Brésiliens à l’entraînement, focus sur le mois de Nasser al-Khelaïfi au Qatar, les Féminines du PSG pourraient aussi s’installer dans le nouveau Training Center.

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande dans quel état d’esprit va revenir Neymar Jr après l’élimination dès les quarts de finale du Brésil face à la Croatie (1-1, T.A.B 4-2) le 9 décembre dernier. Après une dizaine de jours de repos, le numéro 10 du PSG a effectué son retour au Camp des Loges ce jeudi, comme son compatriote Marquinhos. Touché psychologiquement par cette désillusion à la Coupe du monde, l’attaquant brésilien sera particulièrement scruté lors de cette seconde partie de saison 2022-2023. Et le joueur de 30 ans devra rapidement tourner la page avec la reprise du championnat dès le 28 décembre face à Strasbourg (21h sur Canal Plus Sport 360). « Depuis son arrivée au PSG, Neymar a connu son lot de coups durs. De compétitions internationales décevantes en désillusions européennes, en passant par de grosses blessures. » Désormais, l’ancien Barcelonais devra se remettre de cette élimination douloureuse de la Seleção brasileira. Et le PSG en est bien conscient. Le contact a été fréquent avec les Mondialistes pendant et après la Coupe du monde 2022 et « l’idée, désormais, est de les accompagner le mieux possible pour se reconcentrer sur les objectifs du club », rapporte LP.

Auteur d’une première partie de saison étincelante (15 buts et 12 passes décisives en 20 matchs), Neymar Jr s’était bien préparé physiquement et mentalement pour ce Mondial au Qatar. Et après une dizaine de jours de repos, le Brésilien a effectué son retour au centre d’entraînement ce jeudi. Ce retour « qui avait été prévu avec le club et respecté sans remous, avait plus vocation à effectuer une batterie de tests physiques, à reprendre gentiment le contact, à se remettre dans le bain du PSG après ce mois chargé en émotions. » Reste aussi à connaître l’état de sa cheville, après une entorse survenue le 24 novembre dernier lors du premier match de la Coupe du monde face à la Serbie (2-0). Pour la rencontre face aux Strasbourgeois, le PSG avisera au cas par cas et ne prendra pas le moindre risque avec son numéro 10, ni face au RCSA ni pour le déplacement à Lens le 1er janvier.

🚨 | Marquinhos a travaillé sur le terrain aujourd’hui tandis que Neymar est lui resté en salle 🏋️🇧🇷 pic.twitter.com/KLmkIM1gGK — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 22, 2022

Le quotidien francilien revient également sur la Coupe du monde de Nasser al-Khelaïfi. Lors de ce mois loin de Paris, le président du PSG a profité de cet évènement « pour s’affirmer comme l’une des personnalités incontournable du Qatar. » Après un automne marqué par plusieurs affaires extra-sportives, le patron des Rouge & Bleu a multiplié les prises de paroles lors de la compétition où il a notamment été questionné sur la réussite de ce Mondial et surtout le Parc des Princes. Si « le timing a pu paraître étrange, tout était calculé. Ses déclarations ont détourné les regards des polémiques sur le Qatar. Elles ont aussi permis de régler quelques comptes avec Anne Hidalgo (Maire de Paris, ndlr), dont la décision de boycotter le Mondial a vexé les dignitaires de l’émirat. » En plus de profiter de l’une de ses activités préférées, le padel, avec quelques anciennes stars du football (Kaka, Ronaldo et Clarence Seedorf), Nasser al-Khelaïfi n’a pas non plus oublié son rôle au PSG.

Avec Luis Campos, il a multiplié les contacts avec l’agent et père de Lionel Messi, Jorge Messi, afin de convaincre le clan argentin de poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu. « Un accord de principe a été trouvé et il sera signé dès le retour de vacances du septuple Ballon d’or. » Concernant Kylian Mbappé, Nasser al-Khelaïfi a tenté d’aplanir les différends. Ainsi, le président parisien a passé beaucoup de temps avec la famille du Français pendant ce Mondial. Reste désormais à savoir si l’homme de 49 ans restera à la tête des Rouge & Bleu. Au poste depuis 2011, il pourrait même battre le record de longévité de Francis Borelli en 2024. « En réalité, la question ne se pose pas car Nasser Al-Khelaïfi n’est pas maître de son destin. Renoncer serait trahir la confiance de l’émir. » Alors que le président du PSG possède des rôles importants au sein du football français et de l’UEFA, « Doha n’envisage pas un instant de remplacer celui qui, vu du Qatar, a davantage la stature d’un homme d’Etat qu’un président de Ligue 1. »

Enfin, Le Parisien nous informe que la section féminine du PSG pourrait également intégrer le nouveau centre d’entraînement à Poissy. Après le départ de la section masculine, les Parisiennes doivent récupérer le Camp des Loges dès l’ouverture du nouveau Training Center, prévue pour l’été 2023. Mais finalement, « la réflexion est plus qu’avancée » pour intégrer les Féminines du PSG dans le nouveau campus, tout comme le PSG Handball et le PSG Judo qui intégreront Poissy dans les années à venir, après les Jeux Olympiques 2024. En effet, à l’instar du FC Barcelone et du Bayern Munich, le club parisien « aimerait rassembler toutes ses sections en un seul et même lieu. Hommes, femmes, formation, handball, judo… L’image du club omnisports serait bien plus importante ainsi », rapporte LP.

Cependant, cette situation interroge du côté de Saint-Germain-en-Laye, lieu où est implanté le Camp des Loges, l’actuel centre d’entraînement des joueurs de Christophe Galtier. « Même si le nom de la ville royale a disparu du logo, il reste bien présent sur l’appellation du club. » Et avec le départ de l’équipe masculine, il était déjà prévu que la section féminine récupère les installations dans le département des Yvelines. « Le club ne confirme pas à ce stade le départ des Parisiennes à Poissy, n’évoquant qu’une ‘option’. » Ainsi des discussions auront lieu entre la ville de Saint-Germain-en-Laye et les dirigeants parisiens, précise le quotidien francilien. « De ce côté, on assure que, quoi qu’il arrive, le club restera associé à la commune grâce à l’association PSG. »

De son côté, L’Equipe revient sur le retour de Marquinhos et Neymar Jr à l’entraînement ce jeudi et se demande si les deux joueurs sont prêts à tourner la page après la désillusion vécue à la Coupe du monde. Alors que le PSG avait donné 10 jours de repos à ses Mondialistes après la fin de leur tournoi, les deux Brésiliens ont eu quelques jours supplémentaires pour se remettre de cette élimination traumatisante. Si le capitaine du PSG a décompressé à Doha, le numéro 10 des Rouge & Bleu s’est rendu à São Paulo. Il a notamment participé à une fête organisée par sa soeur, Rafaella. « En dehors de cette escapade, le Parisien s’est montré sage. » Pour son retour au Camp des Loges, l’attaquant de 30 ans s’est contenté de quelques exercices en salle, comme Kylian Mbappé la veille, tandis que Marquinhos a lui retrouvé les terrains d’entraînement. Mais l’idée de voir le numéro 10 du PSG face à Strasbourg n’est pas à exclure, selon L’E. « Le staff parisien doit évaluer son état de forme physique et mental. »