Mercato : Ousmane Dembélé proche de rejoindre le PSG !

Le PSG poursuit son avancée sur le mercato et son souhait de renforcer son secteur offensif, notamment l’aile droite. En effet, si le dossier Bernardo Silva semble prendre du plomb dans l’aile, c’est un autre nom qui est associé au Paris Saint-Germain aujourd’hui. En effet, Ousmane Dembélé serait tout proche de rejoindre le club de la capitale.

Le dossier Ousmane Dembélé semble bien avancé pour le PSG. En effet, selon les dernières informations d’RMC Sport, « Ousmane Dembélé est tout proche de signer à Paris« . Afin d’avancer sur la piste en écartant les concurrents sur le marché des transferts, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient s’appuyer sur la clause libératoire associée au contrat d’Ousmane Dembélé d’un montant de 50 millions d’euros, valable jusqu’au 31 juillet prochain. A 26 ans, le champion du monde 2018 est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Sur le plan des négociations, les discussions entre l’ailier français et le PSG seraient « très avancées« . Plus encore, nos confrères d’RMC Sport affirment que « sauf énorme contretemps, Ousmane Dembélé devrait bien rejoindre le PSG« . Plus encore, Foot Mercato va dans le même sens de ces informations, et s’avance sur un contrat de 5 ans sous les cieux parisiens. Passé le 31 juillet, la clause libératoire du joueur passera à 100 millions d’euros. Avec plusieurs clubs en course, le Paris Saint-Germain espère activer la clause rapidement et du côté du joueur, l’ancien du Stade Rennais « est séduit par le projet« . La visite médicale devrait se faire du côté de Los Angeles. Le coach du PSG, Luis Enrique, serait séduit à l’idée de faire signer Ousmane Dembélé, qui apprécierait le joueur.

🚨🚨 BREAKING : Ousmane Dembele est TOUT PROCHE de signer au PSG !



Ce dossier ne dépend PAS du futur de Kylian Mbappé 🔥🇫🇷



[RMC Sport]

Ousmane Dembélé, proche de Kylian Mbappé

Si le dossier Kylian Mbappé semble conditionner la suite du mercato estival 2023 du PSG, RMC Sport affirme que ce feuilleton de l’été n’est pas lié au dossier Ousmane Dembélé : « Dans un scénario idéal, le PSG verrait bien un trio avec Mbappé jouant à gauche, Dembélé à droite et un attaquant de pointe qui reste encore à recruter« . Par ailleurs, ce mouvement laisserait moins de place à Neymar dans le 4-3-3 de Luis Enrique, sauf si Kylian Mbappé venait à quitter le club de la capitale.