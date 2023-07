Mercato : Pisté par le PSG, Leny Yoro devrait rester à Lille

Le PSG a laissé filer El Chadaille Bitshiabu à Leipzig. Pour le remplacer, il pensait à Leny Yoro. Mais ce dernier ne quittera pas Lille cet été.

Le PSG s’est renforcé au poste de défenseur central depuis le début du mercato avec les arrivées de Lucas Hernandez et Milan Skriniar. Avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira et Nordi Mukiele qui peuvent dépanner, le club de la capitale semble bien fournie à ce poste. Sachant qu’il n’aurait pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, El Chadaille Bitshiabu a préféré rejoindre Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif, alors que son club formateur était prêt à le prolonger avant de le prêter dans la foulée. Pour remplacer le longiligne défenseur (1m96), les dirigeants parisiens pensaient au prometteur lillois, Leny Yoro (17 ans). Mais cette piste serait à oublier pour le PSG.

Le Real et le Bayern aussi intéressés

Selon les informations de RMC Sport, le défenseur central, qui a joué 15 matches avec Lille la saison dernière, ne devrait pas bouger de son club formateur. Fabrice Hawkins affirme que malgré les intérêts de plusieurs clubs, dont le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich, le LOSC a réussi à le convaincre de poursuivre sa carrière dans le Nord. Les dirigeants lillois espèrent même prolonger son contrat, qui prend fin le 30 juin 2025. Les Rouge & Bleu devront donc se tourner vers d’autres pistes s’ils veulent renforcer leur défense avec un jeune joueur prometteur, ou bien se tourner vers son centre de formation, dans lequel plusieurs joueurs pourraient convenir à Luis Enrique.