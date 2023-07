Le PSG prêt à accélérer dans le dossier Bradley Barcola ?

Pour renforcer son poste d’ailier droit, le PSG aurait comme priorité Bernardo Silva. Mais il suivrait aussi Bradley Barcola. Et il pourrait accélérer dans ce dossier dans les prochains jours.

Même s’il a déjà recruté sept joueurs, le PSG ne compte pas s’arrêter-là. Il chercherait encore un gardien numéro 2, un ailier droit et un attaquant de pointe. Pour son couloir droit, la priorité se nomme Bernardo Silva. Après six ans à Manchester City, l’international portugais aimerait quitter les Citizens même si ces derniers aimeraient le prolonger. Le FC Barcelone et Al Hilal seraient aussi sur les rangs. Il aurait une préférence pour Paris, même si la presse espagnole assure que sa priorité serait de rejoindre le Barça. Mais l’ancien monégasque ne serait la seule piste pour ce poste d’ailier droit. Les dirigeants parisiens pisteraient aussi Bradley Barcola.

Contacts positifs entre le PSG et Barcola

Auteur d’une très bonne deuxième partie de saison avec Lyon, il attise les convoitises de plusieurs clubs dont le PSG donc. Mais Lyon ne voudrait pas se séparer de sa pépite (20 ans) qui a participé à 31 matches toutes compétitions confondues pour sept buts et neuf passes décisives. Mais si une offre importante arrive sur la table, il pourrait changer d’avis. Ce mercredi soir, Fabrizio Romano évoque ce dossier. Le club de la capitale compte intensifier ses discussions dans le dossier Bradley Barcola. Il a eu des contacts positifs avec le joueur et va désormais tenter de convaincre Lyon de le laisser filer, même si l’OL veut conserver son joueur.