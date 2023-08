Si les récentes rumeurs sur ses envies de départ ont été démenties par le père et agent du joueur, les spéculations quant à l’avenir du Brésilien n’ont pas cessé. En plus de l’intérêt des saoudiens, Fabrizio Romano évoque désormais des convoitises de la MLS.

L’avenir de Neymar reste brumeux. Malgré le démenti de Neymar Pai, son père, qui indiquait hier que les informations de L’Equipe étaient infondées, les rumeurs de départ du Brésilien restent d’actualité. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano indique même un fort intérêt de la MLS pour le joueur de 31 ans, plus particulièrement de Los Angeles. L’insider explique également la complexité de la tâche que représente un retour de Neymar pour le FC Barcelone.

Dans son émission exclusive CaughtOffside Substack, Fabrizio Romano dévoile :

« Quelle est la prochaine étape pour Neymar ? Je vous ai dit qu’il aimerait retourner à Barcelone, mais pour le moment, l’opération pour aller au Barça n’a pas encore commencé. Ils doivent se décider en interne. Xavi Hernandez, le staff, le conseil d’administration, ils doivent tous décider ensemble pour Neymar. »

Une opération vraisemblablement difficile à mettre en place pour le Barça – si ce n’est impossible – tant le club catalan se trouve dans une situation économique désastreuse. Fabrizio Romano a également évoqué les convoitises des clubs américains, saoudiens et anglais, à ne pas négliger selon lui, même si l’Arabie Saoudite ne semble pas être une destination privilégiée par Neymar.

« Il y a un intérêt de la MLS, un intérêt concret surtout de Los Angeles, alors gardez un œil sur l’option MLS. Aussi, certains clubs saoudiens ont commencé à approcher Neymar mais encore une fois, ce n’est pas quelque chose d’avancé.«

Alors que le PSG semble déterminé à tourner une page et ouvrir un nouveau chapitre de son histoire sans ses piliers, voir Neymar quitter le club de la capitale reste une hypothèse difficile à imaginer. Malgré les spéculations, le salaire du Brésilien paraît colossal et peu de clubs seraient prêts à lui verser ce montant. Les destinations « exotiques » et lucratives que sont les États Unis et l’Arabie Saoudite restent des options envisageables, mais quitter l’Europe pour Neymar serait un énorme aveu d’échec. À trois jours de la reprise du championnat, l’avenir du numéro 10 parisien reste trouble.