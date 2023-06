Mercato PSG – Le dossier Kang-In Lee au point mort

Le PSG lance les grandes manoeuvres pour renforcer son effectif. Et pour son secteur offensif, le joueur de Majorque, Kang-In Lee, est ciblé. Mais les discussions bloquent entre les deux formations.

Avec une attaque qui se reposait essentiellement sur le trio Mbappé-Messi-Neymar, le PSG a manqué de profondeur de banc et de qualité pour répondre à tous ses objectifs de la saison 2022-2023. Et pour éviter de répéter ces erreurs, le club parisien a décidé de se renforcer en attaque. Si le dossier Marco Asensio est déjà bouclé, mais pas encore officialisé, un autre nom est revenu avec insistance ces dernières semaines. D’après plusieurs sources, le joueur de Majorque, Kang-In Lee, a été approché par la direction parisienne. Le milieu offensif de 22 ans serait même favorable à une venue chez les champions de France en titre. Mais d’après les dernières informations de Sport, le dossier est actuellement au point mort.

Le PSG offre 15M€, Majorque en attend 22M€

Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le club des Baléares, l’international sud-coréen doit encore patienter pour connaître son futur. Et pour cause, les deux clubs n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur le prix du transfert. Toujours selon Sport, Majorque veut tirer le maximum de son joueur et demanderait 22M€. Mais, le PSG juge la somme trop élevée et ne serait pas disposé à dépasser les 15M€ dans ce transfert. Les Rouge & Bleu auraient également tenté d’incorporer un joueur dans le deal, ce qui n’a pas convaincu les dirigeants espagnols. Reste désormais à savoir si les différentes parties réussiront à trouver un terrain d’entente pour le transfert de Kang-In Lee. Réponse dans les prochains jours…