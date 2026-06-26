Mercato PSG : un départ à 45 M€ pour Ramos, la presse portugaise confirme

A Bola confirme que Gonçalo Ramos se dirige vers le Milan AC. Jorge Mendes travaille sur le dossier et une conclusion prochaine est attendue.

Avant de recruter, le Paris Saint-Germain va vendre. Trois dossiers sont actuellement sur le bureau de Luis Campos : Randal Kolo Muani, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos. Concernant ce dernier, on vous expliquait, un peu plus tôt dans la journée, que le Milan AC avait formulé une première offre pour tenter de recruter le buteur de 25 ans. A Bolaconfirme cet assaut, mais va un peu plus loin. Selon le média portugais, ce transfert devrait bien se faire avec une grosse accélération des Rossoneri dans les dernières heures.

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Gonçalo Ramos vers le Milan, c’est imminent !

En effet, face à la forte concurrence, et notamment de l’Atlético de Madrid, la direction lombarde a décidé de vite conclure l’affaire, relate A Bola. Ruben Amorim veut s’appuyer sur Gonçalo Ramos pour son attaque et celui-ci voit d’un très bon œil cette collaboration future avec son compatriote. Jorge Mendes mène la barque et un contrat de cinq ans (4 millions d’euros annuels) est en cours de finalisation.

Niveau montant, le Paris Saint-Germain devrait s’y retrouver . Le Milan AC est ainsi prêt à poser 45 millions d’euros, tandis que Luis Campos a affiché le prix à 50 millions d’euros. Un écart minime qui ne devrait pas entraver la bonne tournure de ce transfert, explique A Bola.

Vous l’aurez donc compris : sauf grosse surprise, Gonçalo Ramos ne sera plus un joueur du PSG dans les prochains jours. L’occasion pour lui d’aller chercher une place de titulaire après avoir été si important à Paris dans son rôle de Supersub.