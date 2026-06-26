Le PSG annonce un nouveau match amical

Alors que la Coupe du monde bat son plein, le calendrier estival du PSG se précise. Le club a annoncé un amical contre Majorque ce vendredi.

Et si on repartait pour un tour ? Détenteur de la Ligue des Champions depuis deux saisons, le Paris Saint-Germain veut tenter la passe de trois. Dans cette optique, on connait désormais mieux le programme des doubles champions d’Europe. Le club de la capitale a ainsi officialisé la tenue d’un nouveau match amical, son match de reprise : les Rouge et Bleu iront à Majorque le 5 août prochain pour débuter leur saison. Trois jours plus tard, direction Göteborg pour défier Manchester United, là aussi en amical, avant de disputer la Super Coupe d’Europe contre Aston Villa le 12 août à Salzbourg.



Un nouveau match amical au programme de nos Parisiens : RCD Mallorca. 📋👊



🗓️ 05/08

🏟️ Estadi Mallorca Son Moix pic.twitter.com/2bHE6Cfk16 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 26, 2026

Plus globalement, Luis Enrique dirigera son premier entraînement le 25 juillet prochain, sans les différents internationaux, bien évidemment. Les Mondialistes auront quatre semaines de vacances, sauf pour les finalistes qui en auront que trois. La Ligue 1, elle, reprendra ses droits le 22 août, les Parisiens accueilleront le Stade Rennais pour l’occasion. Sans oublier le Trophée des Champions contre le RC Lens le 16 août. De quoi offrir un calendrier des plus chargés pour Lucho et sa troupe et ce, une fois encore, sans une vraie préparation à la clé…

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