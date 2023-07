PSG : Harry Kane en priorité, Dusan Vlahovic en plan B ?

Le PSG vient de finir sa première salve d’annonces officielles aujourd’hui avec l’intronisation de Cher Ndour. Pour autant, le club de la capitale n’a pas fini de se renforcer. En effet, un attaquant est toujours attendu sous les cieux parisiens, et les pistes se multiplient.

Depuis le début de mercato estival 2023, le PSG semble vouloir se renforcer offensivement avec un attaquant de pointe. En ce sens, les noms de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Victor Osimhen, Harry Kane et Dusan Vlahovic sont aujourd’hui associés au Paris Saint-Germain. Dans cette liste, l’Anglais de Tottenham fait office de priorité. A tel point que, selon les dernières informations d’RMC Sport, le club de la capitale « va tout mettre en œuvre pour attirer le buteur de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre Harry Kane, même si le dossier n’est pas simple« . Après avoir officialiser six recrues ces derniers jours, le champion de France s’active sur la piste de l’attaquant. C’est dans ce cadre que les dirigeants du PSG se sont rendu à Londres la semaine dernière afin de rencontrer leurs homologues de Tottenham et l’entourage d’Harry Kane. Dans cette piste, le Paris Saint-Germain devra convaincre le joueur. En effet, si les échanges datent de plusieurs semaines maintenant, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. De son côté, le capitaine des Three Lions donnerait sa priorité au Bayern Munich à ce jour, sans pour autant qu’il n’existe d’accord entre Tottenham et le champion d’Allemagne. Dans le même temps, la direction parisienne devrait une nouvelle fois rencontrer le clan Kane cette semaine, toujours selon nos confrères d’RMC Sport, afin de « démontrer que le club est en mesure d’offrir au joueur un cadre où il pourra s’épanouir« .

🚨 Le #PSG va tout mettre en œuvre pour attirer Harry Kane, même si le dossier n’est pas simple.



Les autres alternatives sont Randal Kolo Muani et Dusan Vlahovic.



[@RMCsport] pic.twitter.com/bhgJm4ZVZ9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 12, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Au Bayern Munich, Harry Kane pourrait prétendre à un salaire annuel avoisinant les 12 millions d’euros. Un paramètre financier qui ne devrait pas être un frein pour le PSG, qui pourrait aisément surenchérir. Pour les négociations avec Tottenham, les dirigeants parisiens que sont Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient s’appuyer sur leur bonne entente avec le président des Spurs, Daniel Levy. Ce dernier pourrait se satisfaire d’une offre de 100 millions d’euros, que le club de la capitale serait enclin à dégainer.

Le plan B, Dusan Vlahovic

Dans le cadre d’un futur 4-3-3 que souhaiterait installer Luis Enrique sous les cieux parisiens, Dusan Vlahovic semble cocher les cases de ce que le PSG a besoin au poste d’attaquant. Le technicien espagnol espère un 9 capable de participer au jeu. Pour enrôler l’attaquant Serbe, les dirigeants parisiens devront faire face à leurs homologue de la Juventus Turin, qui, selon RMC Sport, n’ont pas l’intention de faire de cadeaux dans ce dossier. En parallèle, Randal Kolo Muani garde sa place dans la short-list des attaquants ciblés par le Paris Saint-Germain. L’international français de l’Eintracht Francfort compte de nombreux partisans en interne au PSG.

A ce stade, malgré les multiples pistes, RMC Sport précise qu’aucun attaquant n’a donné son accord au PSG. Si tous les paramètres sont à passer au peigne fin, la question de l’avenir de Kylian Mbappé revient souvent. Une interrogation à laquelle les dirigeants parisiens peinent à répondre tant le flou est de mise. Cependant, ces derniers ont toujours l’espoir de prolonger le contrat du champion du monde 2018. Nos confrères d’RMC Sport affirment cependant que « la confiance est de mise sur le recrutement du 9 tant attendu« .