Mercato : Un intérêt du PSG pour Tosin Adarabioyo ?

Même s’il a recruté six joueurs, sept en comptant Xavi Simons, le PSG ne compte pas s’arrêter-là. Il viserait un défenseur central anglais de Fulham.

Le PSG s’est montré actif en ce début de mercato en s’offrant sept joueurs. Mais les dirigeants parisiens comptent encore recruter, notamment un attaquant, un ailier droit et un gardien numéro 2. Mais il s’intéresse aussi à d’autres joueurs. Même s’il a déjà recruté deux défenseurs centraux avec Milan Skriniar et Lucas Hernandez, et qu’il possède Marquinhos et Presnel Kimpembe, le club de la capitale s’intéresserait à Tosin Adarabioyo.

Naples aussi dans le dossier

Formé à Manchester City, le défenseur central de Fulham (25 ans) a réalisé une très belle saison avec le club londonien. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait donc sur le dossier du défenseur central britannique. Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque Naples, qui a perdu Kim Min-jae, qui a rejoint le Bayern Munich, aimerait s’offrir les services de Tosin Adarabioyo. Le média sportif indique que Tottenham serait aussi interessé et qu’il y a quelques semaines, il était évoqué du côté de Marseille.