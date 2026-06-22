France/Irak – Mbappé l’assure : »Dembélé va monter en puissance »

Présent en conférence de presse avant France / Irak, Kylian Mbappé a défendu Ousmane Dembélé, lui qui est pointé du doigt par certains observateurs.

Forcément, depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé souffre de la comparaison entre ses performances au Paris Saint-Germain et celles en Équipe de France. À sa décharge, son rôle entre ces deux équipes n’a pas grand-chose à voir. Néanmoins, les critiques n’ont pas été tendres le concernant après la victoire des Bleus face au Sénégal pour leur entrée en Coupe du monde. Et après Didier Deschamps, c’est au tour de Kylian Mbappé, en tant que bon capitaine, de prendre la défense du Ballon d’Or.



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Kylian Mbappé n’est pas du tout inquiet pour Ousmane Dembélé

En effet, présent en conférence de presse avec son sélectionneur, le joueur du Real Madrid a remis les choses dans leur contexte. D’ailleurs, à ses yeux, Ousmane Dembélé n’a pas du tout fait un mauvais match contre les Lion de la Teranga. « Je ne sais pas si Ousmane a été moins en vue. J’ai revu le match deux fois. En première mi-temps, c’est le meilleur offensif des quatre. En deuxième mi-temps, moi et Michael, on a été décisifs, mais il a été important. Il est très tranquille, c’est le Ballon d’Or. »

Et Kylian Mbappé d’insister sur le fait qu’Ousmane Dembélé sera un joueur majeur de l’Équipe de France lors de cette Coupe du monde. « Il a la confiance du groupe et du staff. IL sait parfaitement comment fonctionne l’Équipe de France. Et il ne faut pas non plus oublier qu’il a été blessé en fin de saison. Il va monter en puissance et ce sera un joueur décisif pour nous. » »