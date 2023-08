Mercato – Un titi parisien file en Italie

Christ Mukelenge, ailier de 18 ans formé au PSG, va parapher son premier contrat professionnel en Serie A et plus précisément du côté de Bologne. Le joueur était en fin de contrat aspirant en Rouge et Bleu.

Chaque année, le PSG doit faire des choix et, parfois, ces choix sont dictés par un accord non trouvé avec certaines jeunes pousses. C’est le cas de Christ Mukelenge. Membre important des U19 parisiens, cet ailier de 18 ans était en fin de contrat aspirant avec le club de la capitale. Son départ était, dès lors, acté depuis de longues semaines. Restait encore à connaître le nom de sa future destination.

Christ Mukelenge vers Bologne

Une destination que l’on connaît donc désormais par le biais de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC. Selon cette source, Christ Mukelenge va ainsi rallier les rangs de Bologne. Un club coaché par un certain Thiago Motta. En terre transalpine, le titi parisien possédera un bail courant jusqu’en juin 2025, soit une durée de deux ans. Toujours selon Fabrice Hawkins, d’autres prétendants se sont manifestés pour tenter d’attirer Christ Mukelenge. Parmi eux, on retrouve Montpellier et Lens en Ligue 1, mais également le Torino en Serie A.