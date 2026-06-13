Les U19 du PSG sacrés champions de France pour la troisième fois de suite

Opposés à Clermont ce samedi après-midi en finale du championnat, les U19 du PSG se sont imposés sur le score de 2 à 1 et conservent leur titre de champions de France pour la troisième année consécutive.

Après avoir remporté la Coupe Gambardella pour la première fois depuis 35 ans, les U19 du PSG pouvaient réaliser un doublé historique. En effet, les joueurs de Thomas Leyssales étaient opposés à Clermont ce samedi après-midi, à Saint-Quentin, en finale du championnat U19. Double tenants du titre après leurs sacres en 2024 et 2025, les Titis voulaient donc asseoir encore un peu plus leur domination.

À lire aussi : Plusieurs titis proches de signer professionnel avec le PSG ?

Un doublé de Mathis Jangéal offre le titre aux U19 du PSG

Pour cette rencontre, le coach parisien avait aligné sa meilleure formation possible, avec notamment les titularisations de David Boly et Mathis Jangéal. Meilleure attaque et meilleure défense de la saison régulière, les U19 du PSG abordaient donc cette finale avec confiance. Pourtant, ce sont les Clermontois qui ont ouvert le score dans cette rencontre par l’intermédiaire de William Nyindoung (0-1, 16e). Mais pas de quoi décourager les demi-finalistes de la Youth League. En effet, les Parisiens ont complètement renversé la rencontre en fin de première période. Grâce à un penalty obtenu par Rayan Abo El Nay, Mathis Jangéal a d’abord égalisé (1-1, 41e). Puis l’attaquant de 17 ans, qui devrait quitter son club formateur à l’issue de son contrat, s’est offert un doublé juste avant la pause, en reprenant victorieusement un centre de Djamy Olax (2-1, 45e+2).

Dès le début de la seconde période, le gardien parisien, Bryan Francillonne, a sorti une parade décisive devant Jean-William Nyindong (47e) avant de sauver une nouvelle fois son équipe grâce à une parade réflexe quelques minutes plus tard (69e). Sans être convaincants dans le jeu, les U19 du PSG ont profité de l’expulsion d’Ilyes Hamdia (86e) pour s’imposer dans la douleur face à Clermont (2-1) en finale du championnat. Les Rouge & Bleu sont donc sacrés champions de France pour la troisième année consécutive et concluent leur historique saison 2025-2026. Désormais, ce sera au tour des U17 du PSG de suivre les pas de leurs aînés ce dimanche (15h) lors de leur finale du championnat contre Angers.

Le XI du PSG : Francillonne, Boly, Mbemba (c), Lucea, Olax, Idder (Ayari, 74e), Assab, Ghalleb, Abo El Nay, Jangeal, Ly (Nsoki, 71e)