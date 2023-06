Messi annonce officiellement son arrivée à l’Inter Miami

Comme pressenti depuis quelques heures, Lionel Messi va rejoindre l’Inter Miami la saison prochaine. Une nouvelle devenue officielle ce mercredi soir.

Après avoir disputé l’intégralité de sa carrière professionnelle en Europe, Lionel Messi va découvrir un nouveau continent. En fin de contrat avec le PSG, le désormais ex-Parisien va prendre la direction de la MLS et plus précisément de l’Inter Miami de David Beckham. Alors que le FC Barcelone était confiant pour un retour de sa star ces dernières semaines, le septuple Ballon d’Or a finalement décidé de vivre une nouvelle aventure dans sa fin de carrière.

« ces deux années ont été difficiles pour moi en général »

Dans un entretien accordé à Sport, l’Argentin de 35 ans a officialisé son choix : « J’ai pris la décision d’aller à Miami. Ce n’est pas encore finalisé à 100 % mais nous avons décidé de poursuivre le voyage là-bas (…) La vérité est que j’ai reçu des offres d’une autre équipe européenne, mais je ne les ai même pas évaluées parce qu’en Europe, mon idée était seulement d’aller à Barcelone. Après avoir gagné la Coupe du monde et ne pas avoir pu aller au Barça, j’ai dû aller dans la ligue américaine pour vivre le football d’une manière différente et profiter du quotidien. Bien sûr, avec la même responsabilité et le même désir de gagner et de toujours bien faire les choses, mais avec plus de tranquillité d’esprit. » En deux saisons au PSG, Lionel Messi aura participé à 75 matches toutes compétitions confondues avec un total de 32 buts et 35 passes décisives. Il aura remporté 2 titres de champion de France et 1 Trophée des Champions.

Dans un entretien au Mundo Deportivo, le champion du Monde 2022 est revenu sur ses deux années à Paris : « La vérité, c’est que la première année a été très difficile, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, pour différentes raisons. La deuxième année, les six premiers mois, je me suis senti très, très bien, très à l’aise dans le club, dans la ville, avec ma famille. Au milieu, il y a eu la Coupe du monde et je pense que la Coupe du monde a marqué un peu toutes les équipes en général, elle a marqué un peu la saison, avec une compétition aussi importante au milieu pour la première fois. Je pense que cela a beaucoup conditionné la saison. J’espérais terminer la saison d’une autre manière, mais ces deux années ont été difficiles pour moi en général, mais elles sont maintenant derrière moi. »

