Le message de Neymar à Messi pour son départ

La dernière journée de championnat face à Clermont a marqué la fin de beaucoup d’histoires. Celle d’une fin de saison en demi-teinte, du passage de Sergio Ramos mais aussi celui de Lionel Messi. Deux ans après son arrivée, le génie argentin n’a pas réussi à faire soulever la Ligue des Champions au PSG.

« Ça ne s’est pas passé comme prévu mais on a tout essayé »

Messi a fait sa dernière sortie sous les sifflets du Parc des Princes lors de la remise du trophée de champion de France. Très proche de la ‘Pulga’ depuis leur association au FC Barcelone, Neymar Jr a tenu à adresser un message à son désormais ancien coéquipier. « Mon frère… ça ne s’est pas passé comme prévu mais on a tout essayé. Ce fut un plaisir de partager 2 ans de plus avec toi. Bonne chance pour ta nouvelle étape et sois heureux. Je t’aime », a déclaré la star brésilienne sur ses réseaux sociaux.

