David Beckham clame son amour pour le PSG

Dix ans après son dernier match en carrière sous les couleurs du PSG, David Beckham continue de clamer son amour pour le club de la capitale. S’il avait porté le maillot Rouge & Bleu seulement six mois, il l’affirme, le Paris Saint-Germain a une place particulière dans sa vie.

C’est au mois de janvier 2013 que David Beckham s’engage avec le PSG afin de finir la saison en cours et ainsi devenir champion de France cette année-là. Dix ans plus tard, l’international anglais ne semble pas avoir oublié son passage éclaire sous les cieux parisiens : « Je me souviendrai toujours de ce qu’ils ont fait pour moi, de la façon dont ils m’ont traité et de l’attitude des supporters du PSG à mon égard. Même si je ne suis resté que six mois, j’ai eu l’impression d’être traité comme si j’étais là depuis 16 ans et que je faisais partie de cette famille » a-t-il déclaré pour PSG TV. Celui qui a disputé pas plus de 14 rencontres pour le Paris Saint-Germain, raconte le discours tenu par les dirigeants parisiens à ‘époque afin de le faire signer : « Ils m’ont dit : ‘Nous savons que tu es en fin de contrat. Nous n’avons pas gagné le championnat depuis un certain temps. Nous sommes en forme, mais nous pensons que si tu viens dans l’équipe pour le reste de la saison, tu nous donnerais un petit coup de pouce’. Donc l’opportunité de faire partie de l’équipe qu’ils avaient … Il y avait un jeune Thiago Silva, ils avaient Motta, Maxwell, un jeune Verratti, et évidement Zlatan et beaucoup d’autres grands joueurs. Cela m’a enthousiasmé et m’a donné l’occasion de jouer pour une autre équipe en Europe, l’une des plus grandes. Je ne pouvais pas refuser« .

Il y a 10 ans jour pour jour, David Beckham jouait son dernier match sous le maillot du #PSG ! 🔴🔵



Il y a 10 ans jour pour jour, David Beckham jouait son dernier match sous le maillot du #PSG ! 🔴🔵

Quel souvenir gardez-vous de son passage à Paris ? pic.twitter.com/k6nEpxMqyG — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 18, 2023

Dans cet entretien à retrouver en exclusivité et intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain, David Beckham revient également sur le Parc des Princes : « La raison pour laquelle j’avais hâte de jouer au Parc des Princes ? C’était les supporters ! Les supporters de ce stade créent quelque chose d’incroyable !« .