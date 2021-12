Messi est la recrue la plus décevante selon Djellit

Le PSG a réalisé un très grand coup cet été en recrutant Lionel Messi, libre de tout contrat, après plus de 20 ans au FC Barcelone. L’international argentin (34 ans) a eu du mal à retrouver son meilleur niveau sous le maillot Rouge & Bleu même si ses dernières sorties sont encourageantes. En Ligue 1, il n’a marqué qu’un seul but en 11 matches (5 passes décisives) alors qu’en Ligue des Champions, c’est cinq buts en cinq matches. Pour Nabil Djellit, La Pulga est la recrue la plus décevante de ce début de saison au PSG.

« Si on m’avait dit que Lionel Messi allait débarquer en Ligue 1. Ce que je constate lors de cette première partie de saison, Lionel Messi, je dis bien Lionel Messi n’a mis qu’un seul but, pour moi c’est de la science-fiction. Mais c’est la réalité malheureusement. Il est plus sur les bases de battre le record de poteaux de Pascal Nouma avec Strasbourg qu’autre chose, explique le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. Il manque de réussite. Ce n’est pas le joueur que l’on connaît, ce n’est pas un joueur qui ressemble à un joueur septuple Ballons d’Or. Il est méconnaissable. Il y a ce qu’est de la faute du PSG mais il y a aussi ce qu’il fait lui qui est loin de ce que l’on peut espérer. On parle de Lionel Messi !«