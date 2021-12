Décisif en Ligue des Champions, Lionel Messi a bien plus de difficultés à faire trembler les filets en Ligue 1. Avec seulement une petite réalisation en championnat, l’Argentin est bien loin des standards qu’on pouvait attendre de sa part. Néanmoins, comme il l’a exposé sur les ondes de RMC, cette situation n’inquiète nullement Emmanuel Petit.

Il faut attendre. Je pense que le meilleur est à venir concernant Lionel Messi. On en reparlera dans six mois. Je suis plus déçu et frustré concernant Sergio Ramos que Lionel Messi. Oui, sa difficulté d’intégration peut aussi être liée à l’aspect tactique. Son éloignement sur le terrain, d’avoir été, à un moment, isolé sur le côté droit. Mais, d’un autre côté, il y a beaucoup de joueurs au PSG qui sont loin de leur niveau. Donc, c’est forcément lié.