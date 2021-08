Messi inscrit deux de ses fils chez les jeunes du PSG (L’E)

Cet été, le PSG a frappé un très très grand coup en faisant signer Lionel Messi, libre de tout contrat. La Pulga a signé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu avec une troisième année en option. Le numéro 30 parisien a trois fils. Et comme le rapporte l’Equipe, il a inscrit deux de ses enfants dans les équipes de jeunes du club de la capitale. Hier après-midi, l’international argentin (34 ans) « a débarqué dans la partie non professionnelle du Camp des Loges pour inscrire ses deux plus grands enfants. » Thiago, né en 2012 (9 ans) va rejoindre l’équipe U19 ou U10 alors que son frère – Mateo (6 ans) – va rejoindre les U7. Ce n’est pas une première pour un joueur de l’équipe professionnelle puisque Thiago Silva ou bien encore Zlatan Ibrahimovic l’avaient fait durant leurs passages à Paris.