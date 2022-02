L’avenir de Kylian Mbappé – en fin de contrat en juin – est au centre de toutes les attentions depuis plusieurs mois. Et cela s’est intensifié depuis le but victorieux du numéro 7 face au Real Madrid en Ligue des champions, club qui souhaite le récupérer à la fin de son bail. Si le joueur affirme ne pas avoir pris de décision définitive et souhaite se concentrer sur la fin de la saison avec les Rouge & Bleu, une éventuelle prolongation sera l’un des enjeux majeurs pour les dirigeants parisiens dans les semaines à venir.

Ce mardi, RMC Sport donnes les possibilités du PSG pour convaincre le champion du monde de prolonger son contrat. Premièrement, le club de la capitale lui a proposé un contrat de courte durée de deux saisons, toujours selon les informations du média sportif. Si l’aspect financier ne représente pas le problème majeur dans ce dossier, les Rouge & Bleu doivent surtout montrer à leur international français qu’il est le numéro 1 du projet sportif. Depuis ses envies de départ l’été dernier, Kylian Mbappé a montré sa motivation principale : « être au cœur d’un projet important. L’argent est important, mais l’argent sera présent, que ce soit à Paris ou au Real Madrid. »

De plus, le PSG doit montrer par des actes que Kylian Mbappé est au centre du projet. Lors de son arrivée en 2017, l’international français était logiquement plus en retrait par rapport à Neymar Jr, mais en cinq ans, « le rôle de chacun a complètement évolué. » Et c’est sur ce dernier point que quelques doutes subsistent encore. Ainsi, « le PSG va désormais aller devoir chercher ses derniers arguments pour convaincre Kylian Mbappé. » Cela se jouera surtout sur les terrains de football. Par exemple lors de l’entrée en jeu de Neymar Jr face au Real Madrid, ce dernier a pris place à gauche et a fait basculer Kylian Mbappé de l’autre côté du terrain, soit le poste offensif où il se sent le moins bien. « Dans un vestiaire où le positionnement dans les grands matchs est synonyme de hiérarchie, voir Kylian Mbappé à droite, pour permettre à Neymar et à Lionel Messi d’être à l’aise, est signe que le Français est considéré comme numéro 3″, rapporte RMC.

L’une des solutions à ce problème – en dehors d’un quatuor offensif avec Ángel Di Maria qui a peu porté ses fruits – serait une permutation constante entre les trois offensifs pendant les matches. Autre donnée à prendre en considération : le discours de Mauricio Pochettino. Même son avenir au PSG est incertain, l’Argentin peut jouer un rôle important dans ce dossier car « c’est par lui que passent les choix sportifs du Paris Saint-Germain. Et donc une immense partie de la matérialisation du discours du club envers son joueur », conclut le média sportif.