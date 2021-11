Les joueurs du PSG qualifiés pour la Coupe du Monde 2022

La reprise du championnat approche alors que les internationaux du PSG ont bataillé pour viser la qualification de leurs nations pour la Coupe du Monde 2022. À l’heure actuelle, 13 pays ont obtenu leur ticket pour le mondial dont l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil, l’Espagne, la France et les Pays-Bas qui regroupent une dizaine de joueurs Parisiens.

En Europe, on notera donc la montée en puissance de Kehrer, titulaire et notamment victorieux 9-0 contre le Liechtenstein avec l’Allemagne privée de Julian Draxler (rentré à Paris, blessé). L’Equipe de France a malgré le forfait de Kimpembe, elle aussi fait sensation contre le Kazakhstan (8-0) grâce au récital de Kylian Mbappé. Déjà qualifiés après leur large succès au Parc des Princes, les Bleus ont de nouveau profité du numéro 7 du PSG pour s’imposer 0-2 en Finlande. De son côté, l’Espagne de Sergio Ramos (sur le retour) et de Sarabia, (toujours sous contrat avec Paris) s’est qualifiée sur la plus petite des marges contre la Suède (1-0). Enfin, les Pays-Bas de Wijnaldum sont les derniers en Europe à s’être assuré un voyage au Qatar au détriment de la Norvège battue 2-0. Direction l’Amérique du Sud où le Brésil de Neymar et Marquinhos a validé sa première place contre la Colombie (1-0) avant de buter contre l’Argentine de Messi, Di Marià et Paredes (0-0). Un match nul suffisant pour l’Albiceleste qui fera elle aussi partie de la fête en 2022. À noter qu’il n’y a toujours pas d’équipe qualifiée en Afrique et que le Portugal de Danilo et Mendes, ainsi que l’Italie de Verratti et Donnarumma devront passer par les barrages pour espérer s’octroyer une place au Qatar.