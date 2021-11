C’est enfin la fin de la trêve internationale !! Le PSG est donc de retour ce samedi pour affronter le FC Nantes au Parc des Princes (17h00). Le club de la capitale devrait aligner Kylian Mbappé, auteur de deux très gros matches avec les Bleus. Interrogé par le groupe M6, Moussa Diaby a évoqué son intégration en équipe de France et le rôle qu’a eu l’attaquant parisien dans celle-ci.

« Jouer avec des joueurs comme Mbappé ou Benzema ? Ça veut dire que on est aussi un bon joueur. Quand vous côtoyez des joueurs de ce calibre-là, ça vous permet de progresser vous aussi en tant que jeune, ils donnent des petits conseils aux entraînements ou en match et ça permet d’aller un cran au-dessus et pourquoi pas de faire les mêmes choses qu’eux plus tard. C’est facile de parler avec eux. Ils m’ont super bien intégré au groupe, donc après ça se fait naturellement. Il n’y a pas de petit stress à avoir, ce sont des joueurs cool !«