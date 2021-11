Messi toujours incertain pour Leipzig / PSG, Mbappé apte

Premier de son groupe avec 7 points (2 victoires et 1 nul), le PSG est en très bonne position pour se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Et afin d’accroître encore plus leurs chances de qualification, les Rouge & Bleu devront revenir avec un résultat positif de leur déplacement sur la pelouse du RB Leipzig ce mercredi (4e journée de Ligue des champions). De son côté, le club allemand a perdu ses trois premières rencontres et sera dans l’obligation de s’imposer pour espérer participer à une compétition européenne au printemps prochain.

Et à deux jours de cette rencontre, Mauricio Pochettino pourrait se passer d’un joueur important. Sorti à la pause face au LOSC en raison d’une gêne musculaire, Leo Messi reste incertain pour le match face au RB Leipzig, comme le rapporte RMC Sport ce lundi matin. L’Argentin de 34 ans « multiplie les soins pour se débarrasser de sa gêne musculaire » et il doit également être attentif à un genou douloureux. Ainsi, « la prudence reste de mise au sein du PSG. » Concernant Kylian Mbappé, il sera opérationnel pour la rencontre face au RBL sauf problème de dernière minute, toujours selon le média sportif. Victime d’une infection ORL la semaine passée, le numéro 7 parisien a « participé à la séance collective ce dimanche » et sa présence dans le groupe de Pochettino pour le déplacement en Allemagne « ne fait donc plus trop de doute pour le staff médical. » Pour rappel, Ángel Di María effectuera son retour, après voir purgé ses trois matches de suspension en C1.