Le PSG s’est imposé dans la douleur ce dimanche sur la pelouse du Stade Geoffroy Guichard face à l’AS Saint-Etienne (3-1). Les Rouge & Bleu ont remporté un treizième match en 15 journées de Ligue 1 et comptent 12 points d’avance sur son principal poursuivant, le Stade Rennais. Le site officiel du club de la capitale a répertorié les statistiques plus pertinentes de cette partie.

Le Paris Saint-Germain réalise un des meilleurs démarrages de son histoire en Ligue 1, ce total n’a été dépassé qu’a une seule reprise à ce stade de la saison, par… lui-même en 2018-2019 (14 victoires). Aussi le PSG a renversé la tendance du match après avoir été mené pour la cinquième fois de la saison. Il égale d’ores et déjà ses précédents… mais sur tout un exercice (1985-1986, 2003-2004, 2014-2015 et 2011-2012) ! Les hommes de Mauricio Pochettino sont invaincus lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1 contre les Verts (12 victoires, 5 matches nuls), sa plus longue série sans défaite en cours face à un adversaire dans l’élite, et reste sur une série de 23 rencontres officielles sans le moindre échec (18 victoires et 5 matches nuls). Le record du club est de 26 matches sans défaite contre Angers.

Auteur de 3 passes décisives ce dimanche, Lionel Messi est entré dans l’histoire du PSG en devenant le premier parisien à réaliser une telle performance à l’extérieur en championnat depuis la création du classement à la saison 2007-2008. Au Parc des Princes, seuls son coéquipier Angel Di Maria (5-1 face à Lyon 13/12/2015 et 4-0 contre Marseille le 27/10/2019), son compatriote Javier Pastore (3-1 contre Metz le 28/04/2015 et 7-1 face à Monaco le 15/04/2018) et l’ancien numéro 14 parisien Blaise Matuidi (5-1 face à Angers le 23/01/2016) y sont parvenus avec le club de la capitale en Ligue 1 sur la période.

Enfin Sergio Ramos est le 480e joueur de l’histoire à porter la tunique Rouge & Bleu, et le 10e Espagnol après Mikel Arteta, Yuri Berchiche, Juan Bernat, Cristobal Parralo, Enrique De Lucas, Ander Herrera, Jesé, Sergio Rico et Pablo Sarabia.