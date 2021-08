Estac / PSG : les compositions officielles

Après avoir perdu son titre de champion de France la saison passée, le PSG doit retrouver son trône. Pour cela, les Rouge & Bleu devront parfaitement débuter leur saison 2021-2022 de Ligue 1. Et pour son premier de championnat, le club de la capitale affronte l’Estac, au Stade de l’Aube. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé, titulaire aux côtés de Julian Draxler et Mauro Icardi. Ander Herrera, Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum forment le milieu de terrain. Une nouvelle fois, Abdou Diallo est préféré dans le couloir gauche de la défense. Achraf Hakimi est titulaire en latéral droit. La charnière centrale est composée de Presnel Kimpembe, capitaine, et Thilo Kehrer.

Le XI de départ

Feuille de match du Estac/PSG

Première journée de Ligue 1 | Samedi 7 août 2021 à 21 heures au stade de l’Aube | Diffuseur : Canal+ Sport | Arbitre : Delerue | VAR : Gaillouste