Vainqueur de la Coupe du monde en décembre dernier avec l’Argentine, Lionel Messi a soulevé le dernier trophée qui lui manquait dans sa riche carrière. Un rêve éveillé pour l’attaquant du PSG.

À l’âge de 35 ans, Lionel Messi a réalisé l’un de ses plus beaux rêves. Remporter la Coupe du monde avec l’Argentine, une première depuis 1986. Acteur majeur du parcours de l’Albiceleste lors du Mondial au Qatar, le septuple Ballon d’Or a été accueilli comme un héros à son retour au pays après la victoire en finale contre l’Equipe de France et face à son coéquipier en club, Kylian Mbappé. Plus d’un mois après ce sacre, La Pulga a accordé un entretien au quotidien argentin Olé. Et l’attaquant du PSG s’est exprimé sur sa relation avec Kylian Mbappé. Il est également revenu sur l’hommage réservé par les Rouge & Bleu à son retour, son avenir en sélection et les critiques injustes envers sa sélection après la Coupe du monde. Extraits choisis.

Sa relation avec Mbappé après la Coupe du monde

« Oui, nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l’avaient vécu en Argentine, au moment où j’étais en vacances, et des festivités que nous avions eues. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien. J’étais de l’autre côté aussi, j’ai perdu une finale mondiale (en 2014 contre l’Allemagne) aussi et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s’était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C’est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est qu’il n’y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire. »

L’hommage du PSG à son retour au Camp des Loges

« Je ne suis pas à l’aise avec ces choses. Même si évidemment je l’apprécie et c’était quelque chose de très sympa. Je suis toujours mal à l’aise quand je suis le centre de l’attention et quand on me traite de la sorte. Mais j’ai vraiment apprécié d’avoir la reconnaissance de toutes les personnes qui travaillent là-bas avec nous et de mes coéquipiers du PSG. »

Messi et l’hommage du PSG à son égard :



“Je suis toujours mal à l’aise quand je suis le centre de l’attention et quand on me traite de la sorte… Mais j’ai vraiment apprécié cette reconnaissance de tous les gens qui travaillent au club et de mes coéquipiers du PSG !” 🌟🇦🇷 pic.twitter.com/0ANmEOhaXU — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 2, 2023

Les critiques sur le comportements des Argentins

« Il me semble injuste que ce message ait été installé car il n’est pas vrai. Parce que personne ne nous a rien donné gratuitement et que nous nous sommes toujours comportés de manière exemplaire, sur et en dehors du terrain. Les gens de l’équipe étaient impressionnants et se comportaient mieux que jamais. Et je pense qu’ils parlent à cause de ce qui s’est passé avec les Pays-Bas, c’est là que tout commence. Mais personne ne dit rien de ce qui s’est passé avant le match avec ces déclarations, de ce qui s’est passé pendant le match et de ce qui s’est passé lors des tirs au but également, de leurs provocations. Ils n’ont eu aucune sorte de fair-play. Ce sont eux qui ont parlé et qui ont voulu déstabiliser nos joueurs au moment où nous allions tirer les penalties. »

A-t-il une chance de jouer le prochain Mondial en 2026 ?

« Je ne sais pas, j’ai toujours dit qu’à cause de mon âge, je pense que c’est très difficile pour moi d’y arriver. J’aime jouer au football, j’aime ce que je fais et tant que je serai en bonne santé, que je me sentirai en bonne forme physique et que je continuerai à prendre du plaisir, je le ferai. Mais je pense que la prochaine Coupe du monde (en 2026) est encore loin (…) En termes d’âge et de temps, je pense que c’est difficile. Mais cela dépend de l’évolution de ma carrière. Je vais avoir 36 ans, je vais voir où va ma carrière, ce que je vais faire et cela dépend de beaucoup de choses. »