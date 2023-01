Lionel Messi et Kylian Mbappé s’étaient quittés sur une finale de Coupe du monde. L’Argentine a remporté la troisième Coupe du monde de son histoire avec un grand Messi, malgré un triplé de Mbappé forcément déçu par l’issue de ce match (3-3 / Tab 4-2). Depuis, l’attaquant argentin a eu le droit à des vacances et l’attaquant de 24 ans a directement enchaîné avec le PSG en jouant contre Strasbourg et Lens. Ce jeudi, la star française a fait son retour au Camp des Loges après dix jours de repos bien mérités.

« Ils ont affiché la même satisfaction de se retrouver »

Aucune trace de la discussion ou d’une poignée de main entre les deux hommes sur les réseaux sociaux. En revanche, Le Parisien a publié des informations sur les retrouvailles entre les deux joueurs. « À défaut d’être liés par une profonde amitié, les deux stars se vouent un profond respect et ont affiché la même satisfaction de se retrouver, avant que Messi fasse de la récupération en salle et que Mbappé prenne la direction des terrains », explique Le Parisien. Des retrouvailles discrètes donc et les deux stars pourraient rapidement rejouer ensemble et ce dès ce dimanche contre Rennes (20h45)