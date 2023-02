Revue de Presse PSG : Mbappé, Ramos, Kimpembe, Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 3 février 2023. Kylian Mbappé se dirige vers un forfait face au Bayern Munich le 14 février prochain, optimisme pour la présence de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe de retour à l’entraînement collectif, Warren Zaïre-Emery incarne le présent et le futur…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la blessure de Kylian Mbappé. Victime d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral, l’absence du Français est estimée à trois semaines. Une absence qui aura son importance pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich le 14 février prochain. Dans un calendrier infernal en ce mois de février, ce forfait de Kylian Mbappé peut peser lourd. Selon le délai annoncé par le communiqué, le champion du Monde devrait revenir le 23 février, mais le numéro 7, rarement blessé, « a des capacités de récupération spectaculaires », remarque L’E, à l’image de son retour express pour le Final 8 en août 2020 après une blessure à la cheville. « Mais avec un tel diagnostic, il faudrait, d’après les spécialistes, un miracle pour qu’il soit présent lors de huitième de finale aller. » Surtout que le joueur de 24 ans sait l’importance d’être à 100% dans la perspective de disputer le match retour face au Bayern Munich, programmé le 8 mars à l’Allianz Arena.

Ainsi, pendant au moins cinq matches (Toulouse, Marseille, Monaco, Bayern Munich, Lille), le PSG sera privé de son attaquant phare. Ensuite, il faudra mettre en place une montée en puissance « avec une entrée au Vélodrome le 26 février puis une première titularisation contre Nantes le 5 mars ? » Cette blessure intervient dans un contexte particulier pour Kylian Mbappé. Depuis son retour anticipé de la Coupe du monde, l’international français a disputé 476 minutes (le match amical en Arabie saoudite compris). Quelques jours après la finale du Mondial perdue, le joueur avait enchaîné avec deux rencontres (Strasbourg, Lens) avant de prendre 10 jours de repos où il en a profité pour se rendre aux Etats-Unis. « Une gestion adaptée ? Le fait que le joueur se blesse sur un choc plus que sur une accélération alimente la thèse d’un coup du sort ponctuel. Mais en interne, la question de cette gestion est débattue. » En effet, certains auraient vu d’un bon oeil de lui accorder un repos obligatoire juste après sa Coupe du monde avec l’équipe de France.

Le quotidien sportif se demande quelles seront les solutions du PSG pour trouver de la profondeur en l’absence de Kylian Mbappé. Le Français apporte une profondeur dans le jeu que personne ne peut combler dans l’effectif actuel. Face à Montpellier, Christophe Galtier a fait rentrer Hugo Ekitike, qui évolue dans un registre totalement différent, moins mobile et plus en pivot. L’une des conséquences de cette absence de profondeur sera le pressing plus haut effectué par le bloc adversaire. « Sans le champion du monde, les adversaires vont avoir moins peur de laisser des espaces et pourront venir presser Paris dans sa moitié de terrain. » Le coach parisien devra aussi choisir un milieu qui casse des lignes. Un profil qui peut correspondre à Renato Sanches, même si le Portugais évolue assez bas lorsqu’il est présent sur le terrain. Mais cette absence de Kylian Mbappé pourrait aussi être bénéfique défensivement pour les Rouge & Bleu, avec un seul joueur qui aura moins de tâche défensive (Lionel Messi). « Galtier va donc devoir adapter le jeu de son équipe. Pas une mince affaire alors que le PSG va jouer tous les trois jours. » À noter que le club parisien récupérera bientôt Marco Verratti. Après son carton rouge direct reçu contre le Stade de Reims (1-1), l’Italien a écopé d’une suspension de deux matches (plus un avec sursis) et sera donc de retour pour le match de Coupe de France face à l’Olympique de Marseille le 8 février prochain.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette blessure de Kylian Mbappé. Une situation préoccupante juste avant le choc face au Bayern Munich en Ligue des champions. Le froid ou la fatigue musculaire notamment liée aux derniers déplacements du joueur peuvent expliquer ce type de blessure, comme l’explique Jean-Marcel Ferret, ancien médecin de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France : « Le danger avec les blessures musculaires, c’est la récidive, donc tout le problème est la solidité de la cicatrisation (…) Avec les décalages horaires c’est sûr que ça fragilise. On ne se blesse pas musculairement par hasard. » Si le communiqué médical indique une absence de trois semaines, plusieurs facteurs peuvent allonger ou raccourcir cette durée d’indisponibilité. Premièrement, le joueur « va se soustraire à d’autres imageries médicales dans les prochains jours pour préciser la nature et la profondeur de sa lésion musculaire », rapporte LP.

En théorie, ce type de blessure nécessite trois semaines de repos. Mais à 24 ans, Kylian Mbappé montre des capacités de rétablissement spectaculaire et est déjà revenu plus tôt de certaines blessures par le passé. Mais à ce jour, son forfait reste la thèse la plus probable même s’il demeure un infime espoir. Reste désormais à connaître les solutions de Christophe Galtier pour compenser cette absence de taille. Son équipe pourrait évoluer en 4-4-2 losange avec un duo d’attaque Messi-Ekitike et Neymar Jr en soutien. Autre solution possible selon Le Parisien, l’utilisation d’un 3-4-1-2 avec la présence de Carlos Soler aux côtés des deux Sud-Américains. Le rôle de numéro 10 pourrait ainsi être partagé entre le Brésilien et l’Espagnol.

Au rayon bonne nouvelle, le PSG a pu compter sur le retour à l’entraînement collectif de Presnel Kimpembe. Victime d’une blessure au tendon d’Achille du pied droit, le Titi avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde et avait enchaîné les soins et entraînements individuels pendant plus de deux mois. « Le défenseur a pris tout son temps pour se prémunir de tout risque de rechute. Reste à savoir s’il sera dans les temps pour participer au match face au Bayern. » Concernant Sergio Ramos, il va mieux. Touché à l’adducteur et à l’arrière de la tête face à Montpellier, l’Espagnol pourrait revenir dès mercredi lors du huitième de finale de Coupe de France face à Marseille. « La durée de son indisponibilité devrait être précisée par le PSG dans les prochains jours », précise LP.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Warren Zaïre-Emery, qui est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club, à l’âge de 16 ans, face au Montpellier Hérault (3-1). Et le milieu de terrain incarne à la fois le présent et le futur des Rouge & Bleu. Preuve d’un sacré tempérament, le Titi a parfaitement répondu après son erreur sur l’égalisation du Stade de Reims (1-1) le week-end dernier. « Ce gamin-là en a dans le bide et sous ses airs timides, il ne manque pas de personnalité. » Depuis quelques mois, le jeune parisien avait insisté avec son entourage et ses entraîneurs pour avoir plus d’impact dans son jeu vers l’avant. Des efforts qui ont payé à l’image de son but face au MHSC. Depuis ses débuts dans le groupe professionnel, Warren Zaïre-Emery franchit les étapes à la vitesse de l’éclair. « Tous ceux qui l’ont croisé s’accordent à dire qu’il est promis à un bel avenir et décrivent un jeune adolescent équilibré, bien structuré, à la tête bien faite. » Elève en première STMG au centre de formation, le Parisien vit en internat et prépare son bac de français après les séances d’entraînement. Titi le plus utilisé cette saison, Warren Zaïre-Emery avait même connu sa première titularisation face au Stade Rennais en début d’année. « Dans la défaite, il n’avait pas coulé contrairement à certains, résistant à l’impact, tout en contrôle, sans pour autant surnager. »

Pour le coach des U19 de l’équipe de France, Lionel Rouxel, qui avait surclassé le natif de Montreuil en septembre dernier, Warren Zaïre-Emery s’est fixé des objectifs élevés à atteindre : « Il lui reste des étapes à franchir. mais comme Mbappé, Paul Pogba ou Aurélien Tchouaméni qui étaient aussi en avance avant lui, il a des objectifs très élevés et fera tout pour les atteindre. Ce sont des garçons qui savent ce qu’ils ont à faire, très consciencieux dans leur travail, très bons dans la gestion des émotions, même si Warren peut s’affirmer encore un peu plus dans un groupe. C’est un garçon à haut potentiel. Il manque un peu de temps de jeu, mais les bases sont bonnes. »