(MAJ) – C’est acté, Hakim Ziyech ne rejoindra pas le PSG

Hier soir, Hakim Ziyech aurait pu être un joueur du PSG. Un accord avait été trouvé entre Chelsea et les Rouge & Bleu pour le prêt sec de six mois de l’international marocain. Mais le club londonien a tardé à transmettre les papiers pour officialiser cette transaction. Une dernière chance pour que ce prêt soit officialisé va intervenir ce mercredi après-midi.

À la recherche d’un élément offensif pour pallier le départ de Pablo Sarabia, le PSG a jeté son dévolu sur Hakim Ziyech dans les deux derniers jours du mercato. Plus en odeur de sainteté à Chelsea, l’ancien de l’Ajax Amsterdam avait été autorisé par son club à se rendre à Paris lundi soir afin de passer sa visite médicale, même si aucun accord entre les deux clubs n’avait été trouvé. Chelsea et le PSG ont continué à discuter jusqu’à la fin de la période du mercato d’hiver, et avait finalement trouvé un accord pour un prêt payant de 5 millions d’euros pour six mois sans option d’achat. Mais le club londonien a envoyé trois fois un mauvais document pour retarder et faire capoter le deal. Le PSG avait alors décidé de porter un recours auprès de la LFP.

La commission juridique de la LFP va étudier le recours du PSG

Selon les informations de l’Equipe, la commission juridique de la LFP se réunit ce mercredi matin, à 10h30, pour étudier le recours du PSG concernant le prêt d’Hakim Ziyech. « Les documents nécessaires à l’homologation de ce mouvement sont arrivés trop tard dans la nuit de mardi à mercredi« , rappelle le quotidien sportif. La journée de mardi a été intense avec sa visite médicale, Chelsea qui retarde les négociations souhaitant mettre une option d’achat dans le prêt de Ziyech. Enfin, les documents ne sont pas arrivés à l’heure alors que Ziyech n’a pas caché sa volonté de rejoindre Paris et reformer le couloir droit de la sélection marocaine avec Achraf Hakimi. « Il reste à savoir si la commission juridique de la LFP donnera son feu vert », conclut l’Equipe.

(MAJ, 11h45) – Un feu vert que l’instance n’a nullement octroyé. En effet, ce jour, Téléfoot, via son journaliste Saber Desfarges, vient nous apporter la mauvaise nouvelle : Hakim Ziyech ne ralliera finalement pas le PSG et ce, malgré le recours de ce mercredi matin. L’international marocain, qui avait pourtant passé sa visite médicale et se tenait prêt à parapher son contrat, va bel et bien retourner à Londres pour y conclure l’exercice en cours. Un sacré coup dur pour le club de la capitale qui ne sera pas parvenu à remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia.

Une information corroborée par RMC dans la foulée. Le média explique donc que la LFP a rejeté le recours du PSG pour Hakim Ziyech et celui concernant Ismaël Gharbi (voir ici) par la même occasion. Le mercato parisien est donc bien définitivement conclu.