Le PSG a renoué avec la victoire ce mercredi soir sur le terrain de Montpellier (1-3) en marge de la 21e journée de Ligue 1. Une partie qui a notamment été marquée par une prestation aboutie de Fabian Ruiz dans l’entrejeu.

Après un mois de janvier très compliqué, le PSG se devait de réagir ce dimanche soir afin d’entamer au mieux un mois de février qui s’annonce dantesque. Et pour se faire, les hommes de Christophe Galtier faisaient face aux Héraultais. 14es avant le coup d’envoi, ces derniers se plaçaient, bien évidemment, comme une belle opportunité de rebondir.

Un Fabian Ruiz influent et décisif

Un rebond qui a finalement eu lieu. Pourtant, tout n’a pas vraiment bien débuté suite à un premier acte de piètre qualité. Ajoutez à cela la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, et vous comprenez que cette soirée avait tout du cauchemar. Mais les Rouge et Bleu ont su mettre le bleu de chauffe pour proposer une copie bien plus attrayante en seconde période. Score final : 1-3.

Et outre le but sublime de Lionel Messi ou celui de Warren Zaïre-Emery, son premier en professionnel, un joueur a particulièrement marqué cette deuxième partie de match en la personne de Fabian Ruiz. C’est simple, c’est par lui que la décision s’est créée, en plus d’un abatage intéressant dans l’entrejeu. Il a ainsi permis aux siens d’ouvrir le score, avant de mettre sur orbite la Pulga pour le 0-2. Un réveil qui s’est largement fait attendre et qui, surtout, fait du bien. Il n’y a qu’à voir ses statistiques individuelles pour s’en convaincre. Des statistiques mises en exergue par l’excellent compte Paris Stats-Germain.

📊Les stats de Fabian lors de #MHSCPSG (1-3) :

⚽️1 but 🥇

🏀1 passe décisive 🥇

🏹1 tir dont 1 cadré 🥉

👟101 ballons 🥉

🔑2 passes clés 🥉

⛹️‍♂️1 dribble réussi sur 1

✂️2 tacles réussis sur 3 🥈

⚔️4 duels gagnés sur 5

🔍15 ballons perdus 🥉 — Paris Stats Germain (@ParisStats) February 1, 2023

Déjà, première chose, Fabian Ruiz a touché un nombre de ballons assez conséquent puisque la sphère s’est retrouvée entre ses pieds à 101 reprises. Il a tenté sa chance qu’une seule fois et cela a payé puisqu’il a ainsi débloqué son compteur but avec le PSG. Pour le reste, Il s’est donc également fendu d’une passe décisive, là aussi sa première en Rouge et Bleu, et a délivré deux passes clés. Le transfuge du Napoli a réussi son seul dribble du match, ainsi que deux tacles sur trois et quatre duels sur cinq. En revanche, le déchet est toujours assez présent avec 15 pertes de balle.

Des chiffres très intéressants et une prestation aboutie en somme, il a d’ailleurs été noté 7/10 par la Rédaction CS. Alors que le PSG peine grandement dans ce secteur de jeu, avec notamment un Vitinha qui n’est plus que l’ombre de lui-même, ce match de Fabian Ruiz laisse quelque peu espérer. Reste à voir si cela n’est qu’un feu de paille ou si l’international espagnol lancera réellement sa saison en terre parisienne.